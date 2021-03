C'est officiel, le PlayStation Store ferme sur PS3, PS Vita et PSP, Sony donne des précisions

La rumeur circulait depuis plusieurs jours et, malheureusement pour les utilisateurs de plusieurs consoles PlayStation, elle disait vrai. La sentence vient de tomber et elle est irrévocable. Les jours de plusieurs générations de PlayStation Store sont désormais comptés.

On le craignait, et c'est désormais officiel, le 2 juillet 2021, Sony Interactive Entertainment fermera le PlayStation Store de la PlayStation 3. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, cette fermeture sera suivie le 27 août 2021 de celle du PS Store de la PlayStation Vita.

Ceux qui continuent d'acheter des jeux et du contenu dématérialisé sur PSP ne seront pas épargnés. En effet, la fonctionnalité d'achat in-game sera également supprimée sur PlayStation Portable le 2 juillet prochain (la boutique PSP a fermé ses portes virtuelles en 2016). Dans son message d'annonce de ces fermetures, Sony les justifie ainsi :

Après mûre réflexion, nous avons décidé ces changements pour concentrer nos efforts, concernant le PlayStation Store, sur la PlayStation 4 et la PlayStation 5, ce qui nous permettra d'améliorer encore davantage la qualité de l'expérience client. Nous tenons à vous remercier pour votre fidélité sur ces plateformes durant toutes ces années.

Pour les personnes concernées, le constructeur japonais détaille ce que ces fermetures impliquent :

Il sera impossible d'acheter du contenu dématérialisé sur PS3, PS Vita et PSP (jeux et vidéos)

Il sera impossible de faire des achats in-game, comme du DLC par exemple, sur PS3, PS Vita et PSP.

En ce qui concerne le contenu déjà acheté ou téléchargé par le passé sur ces trois consoles, la situation est légèrement différente :

Le contenu dématérialisé déjà possédé sur PS3, PS Vita et PSP pourra toujours être (re)téléchargé (jeux et vidéo). Ce contenu peut être retrouvé sur ces trois plates-formes via la liste des téléchargements accessible sur chacune d'entre elles.

Dans le cas de l'achat d'un pack cross-buy PS3/PS Vita pour lequel une seule des versions a été téléchargée (PS3 ou PS Vita), il est nécessaire de télécharger l'autre version sur l'appareil concerné avant la fermeture de son PlayStation Store.

Les jeux obtenus via l'abonnement au PlayStation Plus pourront être retéléchargés tant que l'abonnement au service sera actif.

Le contenu vidéo possédé sur PS3, PS4 ou PS5 pourra être diffusé en streaming via l'application Mes vidéos ou sur appareils mobiles via l'application PlayStation Video.

Que reste-t-il ?

Bien évidemment, ces fermetures soulèvent également des questions concernant les fonds dont disposent potentiellement les utilisateurs des consoles concernées dans leur porte-monnaie virtuel. Sony y répond, au même titre qu'aux questions liées au codes promotionnels et au contenu Cross-Buy.

Les fonds du porte-monnaie PSN, obtenus via une carte cadeau par exemple, ne pourront plus être utilisés sur PS3, PS Vita et PSP, une fois que le PlayStation Store et la fonctionnalité d'achat de ces consoles seront supprimés.

Les fonds présents sur le porte-monnaie PSN resteront sur le compte PlayStation Network de l'utilisateur, mais ils ne seront désormais utilisables que pour se procurer des produits PS4 et PS5 proposés sur le PlayStation Store.

Les codes promotionnels permettant de télécharger des jeux ainsi que les codes PlayStation Plus sur les PS3, PS Vita et PSP, pourront toujours être utilisés une fois que le PlayStation Store et la fonctionnalité d'achat de ces consoles seront supprimés.

Il sera toujours possible d'acheter du contenu cross-buy sur le PlayStation Store sur Internet, sur la PlayStation App ou sur les consoles PS4 et PS5 pour ensuite accéder à la fois à la version PS4 ainsi qu'aux versions PS3, PS Vita et PSP.

Plusieurs solutions demeureront donc, pour le moment au moins, pour les personnes qui ont déjà acheté sur contenu sur PS3, PS Vita et PSP. Le compte à rebours est en revanche lancé pour ceux qui ont des envies d'achats sur ces plates-formes. Il ne serait en tout cas pas surprenant que d'ici le 2 juillet et le 27 août, il y ait un regain d'activité sur les PlayStation Stores de la PS3 et de la PS Vita.

Cette situation montre à nouveau que le contenu "rétro" et l'accès à ce dernier est loin d'être dans la liste des priorités du Sony Interactive Entertainment de Jim Ryan. Cette situation apparaît en tout cas comme une nouvelle preuve que la dématérialisation n'est pas l'amie de la préservation et du rétrogaming.

Que vous inspire cette situation ? Vous surprend-elle ? Va-t-elle vous inciter à faire un achat que vous repoussiez depuis des années ? Craignez-vous pour la préservation de certains jeux ? Estimez-vous que Sony a raison de fermer ses "vieilles" boutiques ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.