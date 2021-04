PS Store : Finalement les jeux PS3 et PS Vita seront toujours accessibles cet été

Début avril dernier, Sony annonçait que les jeux PS3 et PS Vita (ainsi que PSP), allaient disparaître du PS Store, faute de combattants. Aujourd'hui, la firme japonaise annonce, après réflexion, qu'il n'en sera finalement rien. Les joueurs ont gagné ?

C'est donc un joli retournement de veste opéré par Sony, et annoncé ce soir par Jim Ryan, Président & CEO de Sony Interactive Entertainment, qui s'est exprimé par le biais du PlayStation Blog pour annoncer la nouvelle que personne n'attendait, et traduite par nos super soins, les jeux PS3 et Ps Vita seront toujours accessibles cet été, contrairement aux jeux PSP :

Récemment, nous avons informé les joueurs que le PlayStation Store pour PS3 et PS Vita devait se terminer cet été. Après une réflexion plus approfondie, il est clair que nous avons pris la mauvaise décision. Je suis donc heureux de dire aujourd'hui que nous maintiendrons le PlayStation Store opérationnel pour les appareils PS3 et PS Vita.



La fonctionnalité concernant la vente des titres PSP prendra sa retraite le 2 juillet 2021 comme prévu.



Lorsque nous avons initialement pris la décision de mettre fin à l'achat de jeux pour PS3 et PS Vita, cela était né d'un certain nombre de facteurs, notamment les défis de support commercial pour les appareils plus anciens et notre capacité à concentrer davantage nos ressources sur les nouveaux appareils où la majorité de nos joueurs continuent de jouer.



Nous voyons maintenant que beaucoup d'entre vous sont incroyablement passionnés de pouvoir continuer à acheter des jeux classiques sur PS3 et PS Vita, je suis donc heureux que nous ayons pu trouver une solution pour continuer ces opérations.



Je suis heureux que nous puissions garder cette partie de notre histoire vivante pour que les joueurs puissent en profiter, tout en continuant à créer de nouveaux mondes de jeu de pointe pour PS4, PS5 et la prochaine génération de réalité virtuelle.



Merci d'avoir partagé vos commentaires avec nous. Nous sommes toujours à l'écoute et apprécions le soutien de notre communauté PlayStation.

Tout est bien qui finit bien ? Réponse... plus tard.