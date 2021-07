TEST des souris Roccat Kone Pro et Kone Pro Air : La réussite filaire ou sans-fil

Cette fois ce n'est pas un produit que nous allons tester mais deux. Puisque nous avons reçu 2 échantillons de la part de Roccat d'une version filaire et sans fil d'un seul et même modèle à savoir la souris Roccat Kone Pro qui se décline en "Air" en abandonnant le fil.

Nous avons donc eu entre les mains les deux souris Roccat Kone Pro et Roccat Kone Pro Air. La première est filaire et la seconde est donc sans fil. Les deux modèles existent en blanc mais ce sont les modèles noirs que nous avons reçu pour réaliser le test. Et au final, peu importe le coloris, ce que l'on peut dire une fois les boites ouvertes c'est que le design est vraiment très réussi. Bien que celui-ci s'adresse uniquement aux droitiers de part la position des boutons et la forme générale, on notera une excellente prise en main. Une fois encore, la gamme Kone ne déçoit pas de ce côté-ci. En plus de son plastique soft touch de qualité agréable au toucher, on remarquera notamment une partie striée qui vient se positionner sous le pouce pour rendre le grip encore plus naturel pour la main.

Si le modèle noir est peut-être un poil plus classique que le modèle blanc, il ne manque clairement pas d'élégance qu'il s'agisse de la Pro ou la Pro Air. La subtilité du modèle réside notamment dans son illumination RGB très discrète et légèrement diffuse qui est présente uniquement sur les deux boutons principaux en format nid d'abeille. Ce n'est pas un rétroéclairage très commun et si ce n'est pas une prise de risque en soi, c'est un choix intéressant de la part de Roccat qui tente de marquer la différence. Attention toutefois lorsque l'on joue dans l'obscurité (à la nuit tombée plus spécifiquement), la souris à tendance à se refléter sur les moniteurs quand les images sont sombres à l'écran.

La légèreté du sans-fil

La version Pro Air, sans fil donc, se dote d'une connectivité de type Bluetooth ou 2,4 GHz au choix. Si la première est moins énergivore, la seconde est généralement le choix le plus judicieux pour avoir un temps de réponse sans faille, sans latence et le plus proche possible du filaire. Mais comme Roccat souhaite faire les choses bien, il est aussi possible de l'utiliser totalement en filaire via son câble tressé d'1m80 histoire d'en profiter même si la batterie est à plat. Côté mensurations, celle-ci pèse 75 grammes.

Le choix classique du filaire

La Kone Pro se permet de perdre une dizaine de grammes pour ne plus peser que 66 grammes sur la balance ce qui s'explique évidemment par l'absence de module sans fil. Pour le reste c'est exactement la même chose, la souris utile simplement son câble tressé pour sa connectivité.

La proximité se retrouve évidemment dans les performances puisque les deux modèles se dotent d'un capteur optique Owl Eye , dérivé du PixArt PAW3370 avec un ajustement possible pouvant monter à 19 000 DPI et un réglage possible via le très complet logiciel Roccat SWARM. Pour l'occasion du test, sans surprise, nous avons ressorti Hunt Showdown qui est clairement LE jeu de tir qui réclament des réflexes pour vaincre. Que cela soit l'une ou l'autre, c'est un sans faute. Aucun décrochage, une fluidité sans faille, une vitesse fort agréable. Bref, d'excellentes performances.

Les boutons optiques principaux sont francs, peut être un poil bruyant si l'on a tendance à marteler lors de moments intenses dans différentes jeux mais rien qui ne vient gêner l'expérience générale. On est clairement sur un sans-faute pour Roccat.

x x x x x EN RÉSUMÉ LE SANS-FAUTE PEU IMPORTE LE MODELE ! La Roccat Kone Pro et Roccat Kone Pro Air sont de très bon choix et permettent de profiter d'un excellent modèle de souris peu importe vos préférences (sans fil ou filaire). Au final les seuls qui seront un peu exclus du choix seront les gauchers qui devront se tourner vers d'autres modèles. Avec des performances très qualitatives, un design élégant et une de bonnes possibilités de personnalisation, difficile de se tromper en faisant le choix Kone Pro/Pro Air.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Très bonnes performances

Précision

Design

Légèreté Uniquement pour droitiers