Metal Gear Online 2 : Le multi de MGS 4 de retour sur PC grâce à des fans

On voudrait parfois que certaines expériences en ligne ne s'arrêtent jamais. Mais rien n'est éternel. Sauf lorsque de vrais amoureux s'en mêlent, comme des joueurs qui sont parvenus à ressusciter le multi du quatrième Metal Gear Solid.

Les serveurs avaient été débranchés le 13 juin 2012, après 4 ans de bons et loyaux services. Mais le Metal Gear Online de Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots se voit offrir un extra. Un groupe de fans acharnés a remis le mode sur pieds sur PC grâce à une version custom de l'émulateur RPCS3 développée par TriggerHappy et PX_Machida.

Cela sera l'occasion de retourner dans des parties de cache-cache musclé et tactique, mettant en scène 16 joueurs dans différents styles de jeu dont du Deathmatch en solo et par équipes. Absolument tous les éléments de gameplay et cosmétiques du jeu de Hideo Kojima y sont. Et son charme désuet pourrait bien encore faire mouche sur certains d'entre vous.

Pour en profiter, il faut naturellement posséder Metal Gear Solid 4 sur PS3, et de se rendre sur le site du projet pour découvrir comment tout installer.

Les configurations requises sont simples :

Minimum

CPU : Intel i7 7700k ou AMD Ryzen 1700x

GPU : n'importe quelle carte supportant Vulkan

Recommandé

CPU : Intel i7-10700K or AMD Ryzen 3700x

GPU : Anything with Vulkan Support

Quant à un nouvel épisode pour la série...

