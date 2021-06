Des twittos payés pour promouvoir le Xbox Game Pass ? Microsoft répond aux complotistes

Sur Twitter, et plus particulièrement sur le Twitter anglophone, il n'est pas rare de voir des personnalités plus ou moins proches de l'industrie vidéoludique chanter les louanges du Xbox Game Pass depuis "l'E3 2021." Si bien, que certains se sont empressés d'y voir une campagne marketing déguisée. Ce à quoi Microsoft a décidé de répondre avec humour.

Des gens qui complimentent l'offre proposée par le Xbox Game Pass sur les réseaux sociaux, cela n'a rien de nouveau. Il y a en revanche eu une accélération notable de ce type de message ces derniers jours des suites des récentes annonces faites au sujet de son service par Microsoft (ajout de jeux, révélations de jeux à venir, etc.). Et plus particulièrement le week-end dernier.

Le fait que certains de ces messages élogieux aient été postés par des journalistes, YouTubeurs et autres influenceurs anglophones a suffi aux détracteurs du Xbox Game Pass pour crier, surprise, à la compromission ou aux pots-de-vin. Face à ces accusations bruyantes, Microsoft a décidé de répondre, avec humour, via le compte Twitter officiel du Xbox Game Pass :

The internet thinks we paid people to talk about #XboxGamePass this weekend and that's just absurd...



... almost as absurd as a service that offers access to over 100 high-quality games, all the benefits of Xbox Live Gold, and an @EAPlay membership for one low monthly price