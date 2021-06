Xbox Game Pass : La prochaine fournée de jeux s'annonce

Chaque mois, Microsoft met à disposition des abonnés Xbox Game Pass et Game Ultimate de nouvelles raisons de jurer fidélité au programme. La première moitié du mois de juin déjà bien passée, il va falloir songer à terminer avec d'autres titres, en débordant un peu sur juillet.

Nous avions commencé le mois avec un programme assez léger, peut-être histoire de maintenir un summer body, comme on dit. Pour la suite, qui empiète sur le premier jour de juillet, on reprend un rythme plus glouton, Microsoft accueillant un peu moins d'une dizaine de jeux.

Les voici avec leur date d'intégration :

23 juin

Worms Rumble (Cloud, Console & PC)

24 juin

1er juillet

Le 30 juin ce sera la fin pour d'autres, qui plieront bagage pour faire un peu de place :

Notez que 8 jeux sont compatibles avec les contrôles tactiles via le Cloud :

Rappelons que le Game Pass coûte 9,99 euros par mois sur console et PC (premier mois à 1 euro) et que le Game Pass Ultimate, qui comprend l'abonnement Gold requis pour le multijoueur et permet de jouer sur téléphone mobile et tablette Android dans le Cloud, exige 12,99 euros par mois.