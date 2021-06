SEGA révèle ses derniers résultats, les chiffres explosent

La branche dédiée au jeu vidéo du groupe SEGA Sammy est sur une bonne dynamique depuis un certain temps et les derniers résultats financiers communiqués par l'éditeur font plus que confirmer cette forme.

À lire aussi : SEGA chiffre ses objectifs de ventes pour la série des Yakuza à l'avenir

Le site japonais Social Game Info rapporte la diffusion par SEGA de ses résultats financiers pour l'année fiscale ayant pris fin le 31 mars dernier. À l'instar de nombreux autres acteurs de l'industrie vidéoludique, SEGA rapporte de très bons résultats pour l'année au cours de laquelle la pandémie de COVID-19 a frappé la planète entière.

La maison de Sonic a donc connu une hausse de 41,7% de ses ventes par rapport à celles de l'année fiscale précédente, pour un total de 134,285 milliards de yens générés (environ un milliards d'euros). Le résultat d'exploitation a quant à lui grimpé de 159,6% pour un total de 18,372 milliards de yens (environ 139 millions d'euros). Et pour ce qui est des bénéfices, il est ici question d'une explosion de 425,9% par rapport à l'année fiscale précédente avec 25,620 milliards de yens de bénéfices (environ 194 millions d'euros).

La qualité, ça paie ?

SEGA se félicite d'avoir vendu 41,77 millions de jeux au cours de cette année fiscale contre 28,57 millions l'année fiscale précédente. L'éditeur cite en particulier les bonnes performances sur consoles et PC des versions occidentales de Persona 5 Strikers, Yakuza : Like a Dragon et Football Manager 2021 et met également en avant les bonnes ventes continues de titres commercialisés précédemment (et présentés comme hautement rentables). Et pour ce qui est du jeu sur mobile, SEGA évoque les résultats de Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Lost in Memories et de Project Sekai Colorful Stage! Feat. Hatsune Miku.

Pour rappel, SEGA Sammy a au cours des derniers mois pris un certain nombre de mesures destinées à réduire les pertes et optimiser sa rentabilité. Le groupe nippon a par exemple opéré une restructuration et mis en place un programme de départ à la retraite volontaire. De plus, le groupe s'est récemment séparé de son activité de gestion des salles d'Arcade au Japon et de distribution de bornes en occident (pour ce dernier cas, les choses se sont produites après la fin de l'année fiscale dont il est question ici). SEGA veut se recentrer sur les jeux vidéo sur consoles, PC et mobile et cela semble lui réussir pour le moment.

Que pensez-vous de ces résultats ? Le trouvez-vous mérités ? Croyez-vous que SEGA a, comme d'autres éditeurs, bénéficié de l'attractivité des jeux vidéo pendant la pandémie ? Trouvez-vous que ce sont des résultats mérités compte tenu de la qualité des jeux commercialisés par SEGA ces derniers temps ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.