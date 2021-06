Insomniac Games embauche pour un projet multijoueur non-annoncé

C'est la fast life pour le studio dirigé par Ted Price. Loin de chercher à se reposer un peu après les sorties pas très espacées de Marvel's Spider-Man Miles Morales et Ratchet & Clank Rift Apart, l'ex-Xtreme Software a encore d'autres choses sur le feu.

Insomniac recrute et le fait savoir. Ce sont pas moins de cinq postes (directeur créatif, designer systèmes, scénariste, directeur artistique et artiste VFX) pour lesquels le studio de Burbank compte trouver les perles rares. Et l'annonce partagée sur Twitter donne également un indice sur la nature du projet pour lequel les personnes recrutées seront impliquées.

Insomniac is hiring! We have five new job openings for a multiplayer project. Come join us and be part of the #PlayStationStudiosFamily as we work on exciting things!



Insomniac recrute ! Nous avons cinq nouvelles offres d'emploi pour un projet multijoueur. Rejoignez-nous et faites partie de la #PlayStationStudiosFamily alors que nous travaillons sur des choses passionnantes !

Après des expériences solo acclamées et plutôt bien vendues, le temps de passer à des expériences plus sociales semble être venu. Les descriptions des offres d'emploi n'en disent pas énormément plus et il est pour l'heure difficile de deviner de quoi sera fait ce projet multijoueur non-annoncé pour le moment. Sera-t-il question d'une nouvelle propriété intellectuelle ? D'un retour à New-York avec Spidey, Miles, et d'autres personnages qui s'uniraient pour lutter contre le crime ? D'un mode ajouté dans Ratchet & Clank Rift Apart ? Il y a tellement de possibilités qu'il semble presque évident que cela concernera Hideo Kojima. Ou pas.

Bref, cela commence à faire beaucoup de structures du PlayStation Studios dont on sait qu'elle planchent sur du multijoueur : Naughty Dog, Sucker Punch... Espérons qu'il n'y a pas là un attrait forcé pour le jeu-service au détriment de propositions solo.