Naughty Dog embauche pour son premier jeu multijoueur en standalone

Après l'extraordinaire The Last of Us Part II, Naughty Dog se sait surveillé pour ses prochains projets. Grâce à différentes pistes étalées depuis plusieurs mois, il est possible de savoir qu'il y a du multijoueur dans l'air, mais pas un simple mode.

À voir aussi : PS5 : La mise à jour 21.01-03.20.00.04 est là et corrige un bug de la DualSense

Il y aura un jeu multi autonome du côté de chez Naughty Dog, c'est sûr. Comme souvent, ce sont les offres d'emploi qui en disent plus que les développeurs eux-mêmes.

Il suffit de jeter un oeil sur celles postées sur le site de Naughty Dog (level/environment designer, par exemple) pour apprendre que les ouailles d'Evan Wells et Neil Druckmann ont un projet très particulier sur le feu. De l'inédit, pour ainsi dire :

Embarquez pour la toute nouvelle aventure de Naughty Dog - le premier jeu multijoueur autonome du studio ! Nous cherchons à apporter le même niveau d'ambition et de qualité que nos jeux scénarisés emblématiques à ce projet multijoueur unique. C'est une occasion rare d'avoir un impact dans votre discipline et de créer une expérience qui sera appréciée et partagée par des millions de joueurs à travers le monde.

Il est facile de partir dans de nombreuses hypothèses, mais l'une d'elles semble plus crédible que les autres, comme un Battle Royale Jak & Daxter auquel je n'avais pas envie de penser mais qui est quand même sorti, allez savoir pourquoi.

On se souvient que The Last of Us Part II avait été amputé du mode Factions prévu initialement et qu'il avait été annoncé par la suite qu'il arriverait plus tard, une fois le jeu sorti. Nous sommes en juin 2021 et rien. Les fuites de gameplay aperçues auparavant vont-elles se concrétiser ? Vers quel type d'expérience et quel modèle économique se dirigerait cette expérience multijoueur en ligne en standalone ? Avant ou après le supposé remake PS5 des premières aventures d'Ellie et Joel ?

Si le développeur a déjà signé des modes multi avec les Uncharted et le premier The Last of Us, un titre sans campagne scénarisée serait effectivement un drôle de défi.

[Via]