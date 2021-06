Ubisoft supprime des maps GoldenEye 007 de Far Cry 5, les raisons révélées

L'éditeur de maps de Far Cry 5 a inspiré de nombreux joueurs et certains de ces derniers l'ont utilisé pour recréer de manière parfois convaincante d'autres jeux. Et si certains éditeurs ont fermé les yeux sur ces hommages de fans, d'autres n'apprécient clairement pas que l'on vienne marcher sur leurs plates-bandes.

Comme toutes les personnes qui s'intéressent à l'histoire de la licence GoldenEye 007 sur consoles le savent, la gestion de cette dernière est extrêmement compliquée. Et ce, pour diverses raisons, dont le nombre de partis impliqués. En parallèle aux projets officiels mort-nés car tout le monde n'arrivait pas à se mettre d'accord, des projets amateurs à but non lucratif ont également été interrompus car les ayants droit veillaient au grain. Le cas du jour en est un nouvel exemple.

Au cours des trois dernières années, le YouTubeur répondant au pseudonyme de "Krollywood" a passé plus de 1.400 heures à recréer l'intégralité des niveaux principaux de GoldenEye 007 dans l'éditeur de niveaux de Far Cry 5. Il y a encore quelques jours, les joueurs du FPS d'Ubisoft pouvaient jouer à cette refonte non-officielle du jeu culte de la Nintendo 64 en cherchant "Krollywood" dans le mode Arcade de Far Cry 5.

Mais ça, c'était avant que tout ce travail, de qualité qui plus est, soit découvert et partagé par les médias anglophones plus tôt ce mois-ci. Quelques jours à peine après que ce GoldenEye 007 à la sauce Far Cry 5 a fait les gros titres, toutes ces maps ne sont plus disponibles dans le jeu d'Ubisoft. L'éditeur français les a tout simplement supprimées. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, "Krollywood" explique pourquoi sa création a disparu. Sans surprise, cette suppression n'est pas de son fait :

Ubisoft m'a envoyé un e-mail car ils en ont eux-mêmes reçu un de la part de MGM (à qui appartient James Bond, ndlr). Je pense que la raison derrière tout ça est qu'au bout de trois ans d'existence du projet, il est soudainement devenu plus populaire car IGN, Kotaku, etc. ont écrit des articles à son sujet. De nombreuses personnes ont désormais connaissance de son existence. Que dire ? C'est très triste mais mon travail n'a pas été supprimé car j'ai sauvegardé les niveaux sur ma PS4, ma PS5, sur le cloud du PlayStation Plus et sur une clé USB. Je ne sais cependant pas s'il existe un moyen légal de les uploader à nouveau car je pense que je suis désormais dans leur viseur.

Ubisoft se protège

À en croire "Krollywood," Ubisoft lui a clairement expliqué que la situation était liée à une plainte de MGM. De son côté, la firme d'Yves Guillemot ne mentionne pas explicitement le studio américain dans son communiqué concernant cette affaire envoyé au site Kotaku :

Conformément aux directives présentes dans nos "Conditions d'Utilisation," des maps créées à l'aide de Far Cry 5 arcade ont été supprimées des suites de plaintes pour violation de droits d'auteur reçues par Ubisoft de la part d'ayants droit. Ces maps ont actuellement indisponibles. Nous respectons les droits en matière de propriété intellectuelle des tiers et nous attendons à ce que nos utilisateurs en fasse autant. La question est actuellement entre les mains du créateur de la map et l'ayant droit et nous n'avons rien d'autre à ajouter pour le moment.

Vus les exemples présents dans Far Cry 5 de maps inspirées de licences appartenant à des sociétés autres qu'Ubisoft, l'éditeur français ferme visiblement les yeux jusqu'à ce que les ayants droit se manifestent. De son côté, MGM n'en est pas à son coup d'essai et a déjà fait disparaître divers projets liés à GoldenEye 007 par le passé.

À noter que tout n'est pas perdu pour ceux qui appréciaient ces maps ou les curieux qui aimeraient pouvoir les découvrir. En effet, un twittos répondant au pseudonyme de "Graslu00" travaille actuellement sur un moyen de rendre ces maps jouables sur PC. Cette affaire pourrait donc connaître un nouveau rebondissement prochainement.

Que vous inspire cette affaire ? Trouvez-vous que MGM est trop sévère dans sa manière de gérer les projets de fans liés à GoldenEye 007 ? Aimeriez-vous pouvoir jouer à ces maps créées dans Far Cry 5 ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.