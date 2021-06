PS5 : Un bug de Marvel's Avengers diffuse à l'écran les données personnelles des joueurs

Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est peut-être ce que va finir par penser Square Enix en ce qui concerne Marvel's Avengers. Après des résultats critiques et commerciaux décevants, le jeu vient de subir un bug pour le moins embarrassant.

Square Enix et Crystal Dynamics ont, par l'intermédiaire du compte Twitter officiel de Marvel's Avengers, fait hier soir la demande pour le moins surprenante aux joueurs de la version PS5 de s'abstenir temporairement de streamer ou publier des captures d'écran du jeu. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un bug apparu après la diffusion de la dernière mise à jour du jeu (1.8.0) fait apparaître à l'écran du "texte flottant" pouvant contenir les données personnelles des joueurs.

Le compte Twitter officiel de Marvel's Avengers explique que les développeurs tentent actuellement de remédier à ce problème mais que les joueurs PS5 du jeu vont devoir faire preuve de patience pendant encore plusieurs heures :

PlayStation 5 players should refrain from streaming or posting screenshots online until then as sensitive information may be displayed.