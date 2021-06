Sonic arrive à toute allure dans Minecraft avec un DLC anniversaire

Cela ne peut pas vous avoir échappé : le hérisson bleu le plus rapide de l'univers - et ne nous dites pas que vous n'avez jamais croisé de hérisson bleu, s'il vous plaît - fête ses 30 ans ce 23 juin 2021. Dans la lignée d'autres annonces sympathiques, le voici parti pour casser des briques.

Parce que voilà trois décennies qu'il court comme la maladie d'amour et qu'il ne faut pas cesser de célébrer la première aventure de la mascotte de SEGA sur Mega Drive, voilà que le DLC Sonic the Hedgehog est arrivé pour Minecraft. Ce contenu téléchargeable, qui rend hommage de la même manière que celui des 40 ans de Pac-Man en 2020 est proposé au prix imbattable de 1340 Minecoins (7,99 euros) sur le Marketplace du jeu.

Explorez de nouveaux endroits, devenez quelqu'un de différent et découvrez de nouvelles façons de jouer avec les créations de la communauté dans le magasin Minecraft. Voici un aperçu de ce que vous trouverez dans Sonic the Hedgehog de Gamemode One.



Voyagez dans un nouveau monde et laissez libre cours à votre imagination dans un environnement inconnu. Avec tant de choses à découvrir, les possibilités sont presque infinies. Jetez un oeil au monde qui vous attend dans Sonic the Hedgehog de Gamemode One.

Vous trouverez au bout du téléchargement 24 nouvelles skins de l'univers du jeu de SEGA, avec Sonic, Tails, Knuckles, Amy Rose ou Shadow et un monde supplémentaire. Vous pourrez vous balader à toute vitesse, récolter des anneaux et tabasser des bosses de la licence. Fabuleux, n'est-ce pas ?

On rappelle que les festivités pour les 30 ans du hérisson vont donner lieu à une compilation baptisée Sonic Origins et un nouveau Sonic très mystérieux... tous deux prévus pour 2022, tandis que Sonic Colors Ultimate fera office de consolation le 7 septembre prochain sur PS4, Xbox, Nintendo Switch et PC.