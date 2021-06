PlayStation Now : Voici les jeux les plus joués du printemps 2021

Toujours en pleine expansion et amenant plus de jeux dans son sillage, le service de jeux en streaming et téléchargement de Sony cherche à montre qu'il est un lieu de paix, d'amour et de joueurs impliqués. La meilleure pub ? Les meilleurs jeux !

Il est toujours important de savoir à quoi les abonnés d'un service se sont adonnés récemment. PlayStation a tenu à révéler qui étaient les champions du PlayStation Now en nombre d'heures de jeu entre le 1er mars et le 1er juin de cette année. Avec une distinction entre les possesseurs de consoles et ceux qui préfèrent passer par leur ordinateur domestique.

Les plus joués sur PS4 et PS5 en téléchargement et streaming

Les plus joués sur PC en streaming

Il faut reconnaître que le jeu de super-héros Marvel de Crystal Dynamics, ajouté au catalogue en avril, a l'air d'avoir été plébiscité. Comme pour Outriders, très aidé par le Game Pass, Square Enix doit beaucoup apprécier. Encore plus quand le PlayStation Blog enjoint les lecteurs à ne pas oublier d'aller y jeter un oeil.

Rappelons que le PlayStation Now, qui a accueilli ce mois-ci des titres comme The Witcher III : Wild Hunt ou encore Sonic Mania, est accessible avec un abonnement mensuel de 9,99 euros, de 24,99 euros pour trois mois ou de 59,99€ pour une année.