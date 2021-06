Outriders : Le président de Square Enix estime que le Game Pass a contribué à son succès

Il n'était pas particulièrement parvenu à séduire nos Joniwan et Alix nationaux, et pourtant : le très multijoueur Outriders est parvenu à s'imposer au moins dans les chiffres comme l'une des nouvelles licences de Square Enix. Merci qui ? Merci Mimi(crosoft) !

Lancé comme par un fait exprès le 1er avril de cette curieuse année 2021, le TPS multi de People Can Fly était parvenu à attirer 3,5 millions de joueurs uniques quelques semaines seulement après son lancement.

Abonnez-vous, qu'ils disaient

Et si l'éditeur Square Enix peut se frotter les mains, et se féliciter d'avoir eu du nez, la présence d'Outriders dès sa sortie sur le célèbre Game Pass a largement contribué à son succès, et le président Yosuke Matsuda a tenu à en faire part :

Nous avons été agréablement surpris par les ventes numériques très élevées d'OutRiders, et le nombre de joueurs actifs a également dépassé nos prévisions. Nous pensons que la décision de rendre le jeu disponible dès son lancement dans le Xbox Game Pass a joué en notre faveur.

Cette déclaration en forme d'autosatisfecit n'est certainement pas dénué d'arrière-pensées, et il faudra évidemment surveiller les prochaines sorties de l'éditeur, à plus forte raison lorsque ces dernières nécessiteront de se retrouver en ligne... Dommage : Babylon's Fall, édité par Square Enix, n'est pour le moment annoncé que sur PC et PS5.

Voilà qui ne devrait évidemment pas manquer de faire le bonheur de Microsoft, qui aura a plusieurs reprises martelé sa formule d'abonnement durant sa conférence commune avec Bethesda, qui aura assurément rythmé l'E3 2021. En plus de rendre un jeu désirable, le Game Pass pourrait donc voler au secours des nouveaux venus ou des titres aux serveurs en cours d'abandon, une leçon qui pourrait sans doute en intéresser plus d'un...