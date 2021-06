PS4 : La mise à jour 8.52 est là et c'est à peu près tout

C'est un fait, la PS5 est au coeur de l'actualité vidéoludique. Mais il est tout aussi vrai que le parc d'utilisateurs de PS4 reste massif et que Sony lui-même compte continuer d'exploiter la PS4 pendant un certain temps. Preuve en est, le géant japonais a récemment confirmé que God of War Ragnarök sortira à la fois sur PS5 ET sur PS4. Il est donc tout ce qu'il y a de plus normal que Sony diffuse de nouvelles mises à jour du firmware de la quatrième PlayStation.

Sony vient de diffuser la version 8.52 du logiciel système de la PS4. Comme d'habitude, les personnes qui laissent leur console en veille recevront automatiquement cette mise à jour. Les autres devront quant à eux télécharger et installer le fichier de 481 Mo. Pour ce qui est des modifications apportées par cette mise à jour du firmware de la PS4, Sony a une nouvelle fois préféré rester évasif. En effet, le constructeur décrit ainsi cette nouvelle version :

Cette mise à jour du logiciel système améliore les performances du système.

PlayStation bichonne ses aînées

Les personnes intéressées par ce qui se passe sous le capot de leur console devront donc se contenter de cette vague description en attendant l'éventuelle diffusion de patch notes plus détaillées (cela arrive parfois).

Pour rappel, la PS4 n'est pas la seule console "d'ancienne génération" de Sony à avoir reçu une mise à jour ce mois-ci. En effet, la vénérable PS3 a elle aussi eu droit à une mise à jour de son système d'exploitation en tout début de mois. Sur le papier, cette dernière avait elle aussi pour mission "d'améliorer les performances du système" (dans les faits, elle renforçait également la sécurité de la console et améliorait la compatibilité avec les Blu-Ray les plus récents).