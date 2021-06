Le remake de Demon's Souls prochainement sur PS4 ?

Les promesses d'une nouvelle génération ne regardant pas derrière elle et ne partageant pas ses bons petits plats ont vite laissé place à une autre logique. La liste des jeux qu'on croyait prévus uniquement sur PS5 mais qui feront le voyage sur PS4 pourrait encore s'allonger.

À voir aussi : PS5 : Les développeurs d'Abandoned teasent... et s'excusent aussi sec

Godfall tout récemment. Et ça pourrait ne pas s'arrêter là. L'exclusivité PS5 rejointe quelques mois plus tard par la version PS4, ça pourrait également concerner le "padre" des Dark Souls.

Jeu de lancement de la dernière console de Sony, Demon's Souls a été aperçu sur la base de données de la PS4 par le compte Twitter PlayStation Game Size, qui recense gentiment les mises à jour côté PlayStation.

🚨 Demon's Souls News :



🟥 YES ! Demon's Souls have PS4 Version in Database !



🟧 BUT This Version Can Be Cancelled , Can Be Release Soon Or Can Be only small Test Version For Developers



🟦 #DemonsSouls #PS5 #PS4 https://t.co/kbXXmuxq9P pic.twitter.com/2th3sWn0tj