PS3 : La mise à jour 4.88 est arrivée sans crier gare, et fait de la résistance

Si les mises à jour des consoles de l'actuelle génération ne surprennent généralement personne, il est plus étonnant de constater que les constructeurs de l'industrie semblent de temps à autre s'inquiéter du sort de leurs bécanes rangées depuis belle lurette au fond d'une remise. Plus de 14 ans après sa sortie, la PlayStation 3 continue de faire de la résistance.

Sony a-t-il été contraint de revoir ses plans ? Quelques semaines après avoir rétropédalé, et décidé de ne pas débrancher tout de suite les boutiques en ligne de ses vieilles consoles, le Japonais vient tout juste de proposer une mise à jour du firmware de la PS3, avec une version 4.88 tout ce qu'il y a de plus officielle.

Road to 5.0

Le fichier disponible ici-même a beau nous surprendre par son timing, cette nouvelle version respecte le protocole en vigueur, et se contente donc d'améliorer la stabilité et de renforcer la sécurité de la console, mais aussi d'actualiser le support des plus récents Blu-ray, puisque le lecteur monolithique continue de faire de la résistance face à la dématérialisation des films et autre séries chères à Plume.

Rappelons que malgré le sursis accordé au PlayStation Store de la PS3 (et de notre si chère PS Vita), certains jeux ne profitent déjà plus de mises à jour, et tant pis pour les rétrogamers du futur antérieur.

Cette version 4.88 vise-t-elle a supporter ce nouveau délai ? L'histoire ne le dit pour le moment pas.