Stranger of Paradise Final Fantasy Origin : L'équipe tente d'expliquer le contexte du jeu

Rien n'est simple en ce bas-monde, et ce n'est certainement pas la nouvelle collaboration réunissant Square Enix et la Team Ninja qui affirmera le contraire : après l'annonce du jeu et le lancement chahuté d'une première démo en plein E3 2021, les têtes pensantes du projet prennent aujourd'hui la parole pour tenter de nous éclairer sur leur proposition. Et rien n'est gagné.

Alors que la démo se concluant par le très mentionné CHAOS de la première bande-annonce s'est offert quelques jours de sursis avant d'être débranchée, Square Enix a traduit et mis en ligne une interview de Famitsu réunissant Tetsuya Niomura, Jin Fujiwara et Daisuke Inoue, respectivement producteur créatif et producteurs de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, histoire de distribuer éléments de contexte et de langage.

Étrangers dans la nuit

Les questions fusent depuis quelques jours dans la tête des joueurs, à commencer par le nom passablement alambiqué de ce titre en forme d'isekai. Inoue monte alors au créneau :

Stranger of Paradise est à prendre tel quel : il explique que ces étrangers se retrouvent au pays du paradis. En même temps, cela pourrait signifier "des gens qui ne devraient pas être au paradis" : je pense que c'est un titre qui représente parfaitement l'histoire du jeu.

Ah. Merci m'sieur Inoue, nous voici bien avancés. Et le rapport avec Final Fantasy premier du nom, dans tout ça ? Nomura saisit la balle au bond :

C'est une nouvelle histoire qui utilise le premier Final Fantasy comme motif, plutôt que d'y être directement connecté. Si vous connaissez bien l'univers du jeu, vous devriez pouvoir relever quelques indices dans le design de Jack et de ses compagnons. Leurs vêtements ne sot rien de plus qu'un indice de leur provenance. Comme dans de nombreux titres où vous pouvez modifier votre équipement, vous les voyez ici dans leur état premier. Enfin, peut-être.

Et l'intéressé d'immédiatement ajouter :

Les noms des protagonistes ont un sens, mais ce serait spoiler l'histoire. Jack, Ash et Jed ont en tous cas une signification commune.

Aggressive Mix

Voilà qui ne devrait pas mettre fin aux tentatives de décryptage de ce curieux univers qui semble bien éloigné de l'opus dont il s'inspire. Le triumvirat est en revanche autorisé à lâcher quelques informations, notamment celle de l'équipe chargée de la bande-son :

Le compositeur principal est Naoshi Mizuta, il a travaillé sur Final Fantasy XI et XIII-2. Hidenori Iwasaki, de Final Fantasy Crystal Chronicles et Ryo Yamazaki de World of Final Fantasy l'épaulent dans cette tâche.

Et bien voilà qui a le mérite d'être clair. En attendant de découvrir vos théories les plus farfelues sur ce mystérieux jeu d'action, rappelons que Stranger of Paradise Final Fantasy sera disponible en 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, et que vous avez désormais jusqu'au 26 juin pour essayer la démo sur PS5, et faire vos retours à l'équipe.

