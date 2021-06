Covid-19 oblige, cette édition de l'E3 aura été aussi singulière que distanciée, mais l'absence de certains grands pontes aura assurément permis de braquer un joli coup de projecteur sur quelques perles du jeu indépendant, y compris du côté de chez Microsoft et de son fameux label [email protected]

Et c'est qu'il y en a, du beau monde, comme en témoignent déjà les 40 démos déjà disponibles sur Xbox One et Xbox Series. Conjuguez cette diversité avec la disponibilité day one du Game Pass (martelé toutes les 30 secondes environs durant la conférence commune de Microsoft et Bethesda), et vous obtenez là un cocktail assez explosif, aujourd'hui résumé en vidéo.

On n'a pas de pétrole mais on a des ID

Très fier de son effet, le constructeur américain déroule donc un planning alléchant, en détaillant les sorties des prochains mois. Il va sans dire que tous les titres de cette liste seront donc dès leur sortir disponibles pour tous les abonnés :

Et pour ceux qui en veulent toujours plus, voici ceux qui finiront un jour par arriver, une fois que leurs dates de sortie respectives auront été arrêtées, plus tard :

Bon, il ne reste plus qu'à trouver du temps, maintenant...

