Summer Game Fest : Voici la liste des 40 démos disponibles dès maintenant

Ce n'est pas faute de vous avoir prévenus : avec un salon se tenant à bonne distance, les prises en main auront été rares à l'occasion de cet E3 2021. Mais parce que le Summer Game Fest de Geoff Keighley entend bien damer le pion, c'est directly to you que les démos s'invitent, et par dizaines s'il vous plaît.

Comme promis lors de la cérémonie d'ouverture de ce qui n'était pas encore l'E3 2021, bon nombre de titres présentés durant les derniers jours se laisseront tranquillement approcher, histoire de nous donner l'impression d y être.

Dis leur que j'ai pas l'temps

Si vous n'aurez pas la joie d'être régulièrement contrôlé par des vigiles patibulaires, l'effet devrait toutefois être assez proche, et il ne tient donc plus qu'à vous de jeter un dévolu assumé sur l'une des 40 démos proposées sur Xbox One et Xbox Series. Il faudra en revanche souvent en passer par l'outil de recherche pour mettre la main dessus, Microsoft n'ayant pas encore opté pour une mise en avant digne de ce nom.

Mais le plus dur dans tout ça sera sans doute de faire votre choix parmi la sélection de titres proposés :

A Juggler's Tale

Antipole DX

Arietta of Spirits

BattleCakes

Black Book

Button City

Cardaclysm: Shards of the Four

Catlateral Damage: Remeowstered

Clone Drone in the Danger Zone

Clouzy

ConnecTank

Death Trash

Deathtrap Dungeon The Golden Room

Dreamers

Echo Generation

Faraday Protocol

Fractal Space

Get Packed FullyLoaded

Godstrike

Justice Sucks Recharged

Lake

Lawn Mowing Simulator

Mad Streets

Mayhem Brawler

Paint the Town Red

Princess Farmer

Sable

Sail Forth

The Strange Story of Brian Fisher Chapter 2

Strings Theory

Tanknarok

Teacup

The Eternal Cylinder

The Riftbreaker

The Tale of Bistun

Trigger Witch

Tunic

Wreck Out

Il ne vous reste plus qu'à trouver un moyen de garder les yeux ouverts après ces quelques jours de festivités. Ne tardez pas trop : vous n'avez que jusqu'au 21 juin pour profiter du [email protected] Summer Game Demo Fest !

