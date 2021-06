Battlefield 2042 : Des bots en renfort pour plus d'action en multijoueur

L'action, l'action , toujours de l'action. Tel un film de Michael Bay, Battlefield 2042 souhaite avoir son lot d'explosions en tout genre, partout et tout le temps. Pour ce faire, rien de mieux qu'une dose de bots pour remplacer les joueurs manquants.

Comme le rapporte Eurogamer, DICE a confirmé que Battlefield 2042 utilisera bien des bots (IA donc) pour différents modes de jeux afin d'éviter la lassitude et ainsi de toujours proposer de l'action à sa communauté.

Vous ne serez plus jamais seul

En tant qu'expérience multijoueur uniquement, il est important pour nous de vous permettre de jouer à Battlefield 2042 quand et comme vous le souhaitez.

Ainsi lorsque les emplacements des joueurs sont vides, ils seront remplis de bots automatiquement pour s'assurer qu'une partie reste pleine. Il est donc fini le temps de se connecter à un serveur vide avec un ami pour pouvoir s'entrainer avec l'hélicoptère ou l'avion.

Battlefield 2042 prend en charge 128 joueurs sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series S et X, tandis que les versions PlayStation 4 et Xbox One seront limitées à 64 joueurs. Le jeu est prévu pour le 22 octobre 2021.

Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce titre guerrier, on vous conseille la lecture de notre ultime preview complète (Rami a mit tout son coeur dedans) sur le sujet.