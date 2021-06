The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 : Nintendo n'en parle pas comme d'une suite

Vous l'avez voulu ? Vous l'avez eu ! Passées quelques minutes à jouer avec les nerfs des joueurs, le vénérable Arbre Mojo Eiji Aonuma a profité du Nintendo Direct de l'E3 2021 pour offrir aux joueurs ce qu'ils attendaient : une nouvelle bande-annonce du très attendu Breath of the Wild 2... avant de disparaître aussi sec, laissant la charge du service après-vente à d'autres.

Et c'est donc à Bill Trinen, le directeur marketing de la branche américaine de Nintendo, qui endosse ce rôle, et a ainsi distribué petites phrases et autres éléments de langage à nos confrères d'IGN.

Bas les masques

Parce que les suites directes sont assez rares dans l'histoire de la série (au moins sur consoles de salon), certains n'ont pu s'empêcher de tenter quelque parallèle entre ce Breath of the Wild 2 au sous-titre encore bien mystérieux et un certain Majora's Mask (a.k.a. le meilleur épisode, deal with it), sorti dans la foulée du carton phénoménal d'Ocarina of Time. Le discours n'est pas tout à fait du goût de Nintendo, qui espère évidemment en vendre le plus possible :

Je dirais que c'est une comparaison ou une conclusion facile à ce stade, compte tenu de ce qui a été montré jusqu'à présent, et à sa nature une suite directe. Je comprends donc que les gens tirent cette conclusion, mais en même temps - et je ne veux pas trop m'y attarder - c'est un jeu à part entière. Lorsque vous l'aurez terminé, je pense que vous en arriverez à cette même conclusion.

Alors tout ceci est fort intéressant m'sieur Trinen, mais avec le peu de biscuit que nous avons pour le moment pu dévorer des yeux, difficile de se faire une idée. Heureusement, Nintendo entend bien faire grimper le thermomètre et la désirabilité de son jeu :

Je pense que lorsque nous commencerons à en montrer un peu plus, au cours des prochains mois et jusqu'à sa sortie l'année prochaine, son caractère unique deviendra plus évident.

Ah ! Si Breath of the Wild 2 a timidement été annoncé pour 2022 par Aonuma, nous devrions donc pour espérer recroiser sa route en 2021, ce qui est, vous en conviendrez, une excellente nouvelle.