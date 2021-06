Zelda Breath of the Wild 2 : Le vrai nom est toujours secret car il contient des spoilers

Nintendo a délibérément choisi de ne pas révéler le véritable titre de The Legend of Zelda : Breath of The Wild 2 afin de ne pas divulguer le moindre indice sur l'intrigue du jeu.

En effet, le jeu ne sera pas appelé Breath of the Wild 2, aucun épisode de la série The Legend of Zelda n'ayant de chiffre collé à son titre.

Suivant scrupuleusement la tradition, Nintendo a préparé un sous-titre qui va donc rester secret encore un bon moment. D'ailleurs, les plus attentifs d'entre vous n'auront pas manqué de remarquer que le jeu n'a jamais été appelé "Breath of the Wild 2" par Nintendo dans sa communication officielle, et qu'il est simplement décrit comme "la suite de Breath of the Wild".

Tout ceci a été confirmé par Bill Trinen, Senior Product Manager chez NOA (Nintendo of America), qui a confié à nos confrères d'IGN les raisons de cette décision.

En ce qui concerne les raisons qui nous poussent à ne pas dévoiler le nom, il va falloir attendre encore un peu, car les noms des Zelda sont importants. Ces sous-titres peuvent contenir de gros indices sur ce qu'il va se passer dans le jeu.

La firme de Kyoto a dévoilé un tout premier trailer pour le jeu lors de son Nintendo Direct de l'E3 2021, expliquant au passage que le titre est prévu pour sortir en 2022, sans plus de précisions.

Ce nouveau volet comprendra un univers étendu qui inclut même l'espace aérien d'Hyrule. Il n'y a plus qu'à prendre notre mal en patience, afin de savoir quel sera le véritable nom de ce jeu tant attendu.