E3 2021 : Revivez le Nintendo Direct spécial E3 avec nous (REPLAY)

Même si l'on peut dire que Big N est déjà entré dans l'E3 par le biais d'Ubisoft (et un peu à ses dépens) et Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope, il lui reste maintenant à clore le bal. Son Nintendo Direct suiv

Pour assister au Nintendo Direct E3 2021, vous devrez être présents devant un écran connecté à partir de 18h00 ce mardi 15 juin. Dernier des "gros" à s'avancer sur la scène virtuelle, le constructeur japonais aura 40 minutes pour frapper un très gros coup et, peut-être, comme à chaque fois si l'on en croit certains, remporter l'E3 au finish.

Capable du meilleur comme du pire

Nintendo a annoncé un évément d'une quarantaine de minutes traitant uniquement de jeux Nintendo Switch, pour la plupart prévus pour 2021. Par de nouveau modèle de Nintendo Switch, donc, même si d'aucuns vous diront qu'elle est en réalité sortie en 2019. Mais à quoi s'attendre, alors ?

À n'en pas douter, pour la partie in-house, Mario Golf Super Rush et The Legend of Zelda Skyward Sword HD, qui arrivent respectivement le 25 juin et le 16 juillet, en profiteront pour se rappeler à notre bon souvenir. On peut aussi miser sur les prochains Pokémon, des mises à jour pour Animal Crossing : New Horizons et Super Smash Bros. Ultimate, sûrement, des indés sympas et des blockbusters désignés pour 2022 tels Splatoon 3, Sera-ce enfin le moment de parler de la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, de Bayonetta 3 ou de Metroid Prime 4 ? Est-on en droit d'espérer des surprises, des F-Zero ou Donkey Kong ou du contenu supplémentaire pour Mario Kart 8 Deluxe sortis d'un chapeau ? Alors, comme toujours essayons de ne pas voir trop grand pour cette vidéo qui devrait durer 40 minutes et qui sera suivie d'un Treehouse de 3 heures.

Mais pour le pire, il y a les meilleurs

Et vous vous en doutez, pour le dernier rendez-vous majeur de cet E3 2021, nous devions le suivre en direct à vos côtés. Thomas et Plume, qui aiment tout ce qui est rouge, se chargeront de vivre et commenter l'événement à partir de 17h30. Pas de difficulté pour les accompagner dans ce livestream : vous n'aurez qu'à rester dans cet article, aller sur notre chaîne Twitch ou passer par la GameblogTV.

