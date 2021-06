F1 2021 : Le Features Trailer pour voir le contenu du jeu est

La saison 2021 de Formule 1 bat son plein, et accueillera même son 7e Grand Prix dès ce dimanche en France, au Castellet. L'occasion pour EA / Codemasters de nous balancer entre nos mains sales et velues la dernière vidéo en date pour F1 2021, version super next-gen. Validez-vous ?

À voir aussi : SONDAGE. Quel est VOTRE jeu de l'E3 2021 ?

Codemasters et Electronic Arts présentent en effet ce jour le Features trailer de F1 2021. O y découvre plusieurs modes de jeux pas poqués des vers à soie.

A commencer par "Point de Rupture", le nouveau mode scénarisé, avec notamment de nouvelles options dynamiques qui vous feront passer de l'autre côté de la barrière. Pour les concurrents du mode "Mon Écurie", les statistiques des pilotes F1 réels sont mis à jour tout au long de la saison pour refléter l'activité du circuit, tandis que le mode "Début Saison Réelle" permet aux joueurs de se lancer à n'importe quel moment du calendrier en cours avec un classement à jour.

Off-Track DRAMA

Une déclaration peut-être Monsieur Codemasters ? OK :

F1 2021 constitue un tour de force et offre une proposition à chaque type de fan de course. Le Features trailer donne un aperçu de toutes les innovations passionnantes qui attendent nos joueurs. Qu'ils veuillent vivre leur histoire de F1 dans Point de Rupture ou s'affronter avec et contre des amis, F1 2021 est à couper le souffle, l'ultime expérience de course de nouvelle génération.

Bien entendu, les consoles de nouvelle génération ne seront pas oubliées, puisque F1 2021 bénéficie d'un lifting visuel, d'une amélioration des dommages causés à la carrosserie et aux pneus, et de temps de chargement plus rapides. Classique mais efficace.

Prévu le 16 juillet et édité par EA SPORTS, F1 2021 sortira sur Xbox Series X|S et PlayStation 5, ainsi que sur PlayStation 4, Xbox One, et PC via Steam. L'Édition Digitale Deluxe F1 2021 comprend sept pilotes légendaires de F1, ceux-ci ont été soigneusement sélectionnés pour être utilisés dans Mon Écurie, dont Michael Schumacher, Ayrton Senna et Alain Prost.