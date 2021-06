Flight Simulator : Frame rate, cross-play, gratuité, la version Xbox Series se précise

Alors que Microsoft profitait de l'E3 2021 pour réaffirmer sa volonté d'étendre son modèle d'abonnement au PC, les joueurs consoles continuent de ronger leur frein en attendant l'atterrissage en douceur de Flight Simulator, disponible depuis l'été dernier. Histoire de les faire patienter, le constructeur distribue un plateau repas à l'ancienne, du temps où nous prenions l'avion.

La conférence commune réunissant Microsoft et Bethesda aura été l'occasion d'annoncer l'arrivée du jeu d'Asobo Studio pour le 27 juillet prochain, comme vous le saviez déjà. L'attendre n'est ainsi plus très longue, et en attendant d'obtenir l'autorisation de se poser, le géant américain livre quelques détails techniques à destination de ceux qui exploreront notre belle et fragile planète sur Xbox Series.

This is euh your captain speaking

Attachez vos ceintures, puisque l'annonce va en secouer quelques uns. Interrogés sur le sujet, les développeurs ont confirmé que Flight Simulator ne tournerait qu'à 30 fps sur les consoles de Microsoft :

Base frame rate will be 30 FPS. On TVs that support VRR, the framerate can go above 30 FPS - Microsoft Flight Simulator (@MSFSofficial) June 13, 2021

Le frame rate de base sera de 30 images par seconde. Sur les écrans qui proposent un taux de rafraichissement variable, le jeu pourra dépasser ce seuil.

Le constructeur ouvrira en revanche l'espace aérien à toutes les plateformes, puisque le cross-play permettra de croiser des joueurs officiant sur Xbox Series, sur Steam et sur le Windows Store, histoire de recréer un semblant d'espace aérien.

Dans le même ordre d'idée, une mise à jour permettra de transférer ses sauvegardes d'une machine à l'autre, mais seuls les trophées Steam resteront malheureusement dans leur coin. Ceux qui ont acheté Flight Simulator via le Windows Store pourront gratuitement télécharger la version Xbox Series. Joie. S'il vous reste malgré tout quelques questions en suspens, cette FAQ devrait y répondre. Et sinon, tant pis pour vous !

Révisez vos procédures de décollage : Flight Simulator sera prêt au décollage le 27 juillet sur Xbox Series X|S.