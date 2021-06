Summer Game Fest : Sable trouve enfin sa date de sortie, une démo bientôt

Après s'est offert à nos yeux ébahis durant près d'un quart d'heure, le très singulier Sable semble enfin décider à en sortir, du sable, et plutôt deux fois qu'une. Le jeu de Shedworks vient en effet de trouver sa date de sortie, et se laissera bientôt approcher via une démo dans quelques jours seulement. Joie.

Dévoilé à l'occasion de l'E3 2018 (c'est loin), Sable sera disponible le 23 septembre prochain sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, comme annoncé à la surprise (et au soulagement) générale hier soir :

September 23rd 👏 pic.twitter.com/QSZCmEaWub - Raw Fury | Backbone 🦝 NOW AVAILABLE (@RawFury) June 10, 2021

Il y a des châteaux faits de quoi, déjà ?

Ceux dont la curiosité a été aussi piquée que nous pourront découvrir manette en main ce titre aux inspirations Moebiuséennes sur les deux types de supports, puisqu'une démo sera disponible sur les consoles de Microsoft du 15 au 21 juin prochain, aux côtés d'autres pépites indés qui mériteront elles aussi votre attention avec, par exemple, le sémillant Tunic. Autant vous dire que les prochains jours ne seront pas synonymes de farniente.

