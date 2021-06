Sable dévoile 13 minutes de gameplay à l'occasion du Summer of Gaming

L'écume qui s'écoule un peu plus chaque jour sous vous aisselles auront un peu vendu la mèche : l'été approche. Synonyme pour certains de bains de soleil sur une plage pas si abandonnée, entre un beignet bien gras et des enfants intenables, la saison était toute trouvée pour enfin retrouver le très attendu Sable.

S'il faudra encore patienter quelques semaines pour que le printemps cède officiellement sa place, le jeu vidéo ne s'encombre guère des conventions calendaires, et c'est ainsi que le Summer of Gaming une nouvelle fois organisé par IGN nous aura offert pas moins de 13 minutes de gameplay du renversant titre indé dévoilé lors de l'E3 2018.

Le Temple de l'Ombre

Le studio Shadeworks nous gratifie donc aujourd'hui d'une belle et longue séquence dans la peau de l'héroïne éponyme, et les premières minutes entre panorama saisissant, jauge d'endurance et grimpette (sans compter l'item récolté à la fin de cette vidéo, que nous vous laissons découvrir) nous rappellent que le jeu emprunte bien des éléments à un certain Breath of the Wild.

Au-delà de son esthétique d'inspiration Moebiuséenne, l'aventure se caractérise par le recours aux didascalies, une figure rare en dehors des visual novels si chers à Joniwan. Notre héroïne explicite donc certains détails, même lors des échanges verbaux avec les quelques bédouins du campement Ibex, le point de départ de sa quête.

La seconde moitié permet de chevaucher la fameuse speeder bike déjà aperçue en 2018, et de constater que le compas destiné à guider notre progression laisse toute de même place à l'exploration, un détail parmi tant d'autres qui nous donne furieusement envie de mettre rapidement les mains sur ce titre, toujours officiellement attendu pour 2021 sur PC et Xbox Series.