E3 2021 : Bandai Namco nous donne rendez-vous pour sa conférence, tous les espoirs sont permis

Il ne manquait pour ainsi plus qu'eux : à l'instar de bien des éditeurs de l'industrie, le Japonais Bandai Namco vient enfin de lâcher la date et l'heure de leur conférence destinée à rythmer l'E3 2021. Et quelles que soient vos attentes, il ne faudra pas se lever au beau milieu de la nuit. Joie.

C'est le mardi 15 juin à 23h25 que se tiendra le show de Bandai Namco, presque 24 heures pile-poil après la conférence de Capcom annoncée hier. Si l'éditeur n'a évidemment pas pris le sin de détailler le contenu de cette présentation nocturne, les plus crédules positifs d'entre vous espérerons évidemment y croiser un certain Elden Ring...

La bague au doigt

Le prochain jeu de FromSoftware dévoilé lors de la dernière édition physique de l'E3 s'est depuis fait très discret. Le mois dernier, la publication du bilan financier de la maison-mère Kadokawa Corporation avait jeté le doute sur la sortie du jeu qui voit collaborer le réalisateur Hidetaka Miyazaki et l'auteur George R.R. Martin, et Elden Ring pourrait ainsi sortir durant l'année fiscale 2022-2023.

Qu'importe, puisque Bandai Namco devrait en revanche reparler du J-RPG Tales of Arise ou du nouveau chapitre de la série The Dark Pictures Anthology, cette fois sous-titré House of Ashes, ce qui vous donnera peut-être une bonne raison d'être à l'heure au rendez-vous.