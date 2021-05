Elden Ring incertain pour 2021, une nouvelle vidéo en fuite

Le 1er mars 2021, une vidéo en fuite venait bénir les internautes à la diète d'informations au sujet de la collaboration entre From Software et le romancier George R.R. Martin. Un an et des bananes, nous ne sommes guère plus avancés. On peut même craindre de devoir patienter encore autant de temps, si ce n'est plus.

Maison-mère de From Software (et aussi de Spike Chunsoft), Kadokawa Corporation a publié son bilan financier pour l'année fiscale 2020-2021 tout récemment. La section dédiée au jeu vidéo fait état d'investissements nombreux mais aussi et surtout de retards dans le développement des projets en cours. Un certain virus et le passage au télétravail a manifestement eu un impact important.

Prenant toute la 19ème page du Powerpoint, où il est rappelé l'attente autour de ce projet qui capitalise sur le succès des Souls et le nom de l'auteur du Trône de Fer, Elden Ring ne voit pas avenir abordé de façon précise par le groupe pour l'année fiscale qui vient de débuter. Le projet le plus ambitieux de From Software pourrait ne pas sortir avant le mois de mars 2022.

De toutes les sauteries, l'analyste de Niko Partners Daniel Ahmad a rebondi sur ces déclarations :

Kadokawa's report was surprisingly open about this.



They expect lower revenue for the year ending March 31, 2022 and they cite delayed releases as a factor



It indicates Elden Ring may release after March 2022. Or it's just not in their forecast due to release timing uncertainty https://t.co/brdfmbLD3P - Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 2, 2021

Kadokawa a été étonnamment loquace à se sujet. Ils s'attendent à un chiffre d'affaires pour l'année se terminant le 31 mars 2022 et ils citent les reports comme facteur. Cela indique qu'Elden Ring pourrait sortir après mars 2022. Ou qu'il ne fait pas partie des prévisions en raison de l'incertitude au moment de la publication des résultats.

Présenté lors de l'E3 2019, Elden Ring n'a plus jamais rien montré officiellement depuis. L'action-RPG teinté dark fantasy conçu par Hidetaka Miyazaki et George R.R. Martin est développé dans le plus grand des secrets. Ce qui peut constituer, avec toutes les embûches d'un développement contrarié, une bonne raison de pas en reparler. La probabilité que Bandai Namco se réserve le droit de le faire revenir de manière surprenante, histoire de réveiller un peu tout le monde, n'est pas à exclure. Qui sait, peut-être l'E3 2021 nous réservera-t-il une démonstration ?

6 secondes ailleurs, juste aussi longtemps que je reste

En attendant, il va falloir manger les petits bouts de viande qui sont restés collés à l'os. Et se contenter de rumeurs et de potentielles fuites. Comme avec une nouvelle vidéo parue sur reddit et originaire, paraît-il, de 4Chan. Il s'agit de 6 secondes d'une probable vidéo interne d'Elden Ring, de qualité très médiocre, dans la veine de la vidéo leakée il y a plus d'un an.

Vivement les certitudes. Certains journalistes bien renseignés comme Jason Schreier ont laissé penser, en mars dernier, que des révélations arriveraient rapidement. Que la prophétie se réalise pour tous les Joniwan du monde.

