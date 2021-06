E3 2021 : Capcom détaille ses plans et livre les horaires de son showcase

Comme pour ses confrères, Capcom aura aussi droit à un showcase de derrière les fagots, loors de la semaine E3, que le monde entier suivra sur Gameblog, comme chaque année. Voici en vidéo le programme des réjouissances.

C'est via une vidéo et en tweet bien senti que Capcom a annoncé son programme et ses horaires.

Comme précisé CI-DESSOUS :

Join us for the Capcom showcase at #E32021 for news on our latest games lineup, including:



🗯 The Great Ace Attorney Chronicles

🥚 Monster Hunter Stories 2

🐉 Monster Hunter Rise

🏰 Resident Evil Village



