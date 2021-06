Sonic 30th Anniversary : La Sonic Team parle des changements à attendre dans les prochains jeux

Après nous avoir fait poireauter durant des semaines (pour ne pas dire des mois), SEGA abattait récemment ses cartes pour parler des quelques festivités entourant les 30 ans de la licence Sonic the Hedgehog. Mais au vu des annonces, nos confrères de Famitsu ont tenté de tirer quelques vers du nez des responsables de la marque, quitte à prolonger le teasing.

Vous le savez désormais : l'événement Live Sonic Central organisé par l'ex-constructeur aura été l'occasion d'officialiser le retour de Sonic Colors dans une version Ultimate, une nième compilation cette fois sous-titrée Origins, et enfin un nouvel épisode qui pourrait s'intituler Sonic Rangers, prévu pour 2022.

Colore les mondes

Avec bien peu de titres à leur actif, le chargé de création Takashi Iizuka et le directeur créatif Kazuyuki Hoshino ont ainsi du capitaliser sur un certain long-métrage sorti en 2020, qui pourrait entraîner dans son sillon un tout nouveau public, qui pourrait aux dires des intéressés découvrir la série via la ressortie d'un titre vieux de plus de dix ans :

Le nombre de personnes qui ont pu découvrir Sonic à travers le film dans le monde a considérablement augmenté. Avant cela, la majorité des joueurs avaient entre 20 et 30 ans, et ils connaissaient les précédents titres ou les séries d'animation comme Sonic X. Le succès du film a élargi la tranche d'âge aux plus jeunes. J'aimerais recommander Sonic Colors Ultimate comme le Sonic idéal pour découvrir la série à ceux qui l'auraient connu à travers le film.

Car en plus de l'ajout d'un nouveau Wisp issu de Team Sonic Racing, cette version Ultimate supprimera le vieux concept de vies, tout comme Nintendo avec Super Mario Odyssey :

Le plus grand changement a été la suppression de l'ancien système de vie. Le "Game Over", tel que nous le connaissons, ne correspond pas aux tendances actuelles, et les joueurs peuvent y jouer de manière illimitée, sans se soucier du nombre d'échecs.

Mais pour ceux qui espèrent surtout goûter au très mystérieux prochain opus, qui viendra fêter un peu tard les 30 ans du célèbre hérisson, il faudra encore patienter. En effet, Iizuka préfère lister ce qu'il ne faudra vraisemblablement pas attendre de Sonic Rangers :

En repensant aux 30 dernières années, je pense que cela a été une période au cours de laquelle les gens ont pu rencontrer Sonic de différentes manières, du pixel art à l'image de synthèse en 3D, en passant par la coexistence de versions modernes et classiques de Sonic, avec un retour au pixel art, justement. Pour les 10ème et 20ème anniversaires, nous avons pensé aux joueurs présents depuis les débuts, mais pour le 30ème, j'aimerais faire quelque chose qui rassemblerait le plus de monde possible.

Voilà qui est dit, et il ne faudra donc certainement pas s'attendre à voir revenir la formule Sonic Generations ou Sonic Mania, une perspective dont nous vous laisserons débattre dans les commentaires ci-dessous, entre chapeaux colorés et langues de belle-mère.

