Battlefield 3 a 10 ans et il n'a pas besoin de remake, le tour de force du Frostbite

Dans la vie, il y a des jeux qui marquent les esprits avec des présentations de gameplay qui décrochent des mâchoires, c'était le cas de Battlefield 3 lors de la GDC en mars... 2011. Un jeu sorti quelques mois plus tard sur Xbox 360, PS3 et PC, à une époque où le 720p 30fps était monnaie courante sur console.

Tout d'abord, commençons par une bouffée de nostalgie visuelle et musicale avec le trailer de lancement du jeu dévoilé fin 2011, un temps où la 4K n'existait pas sur YouTube, rendez-vous compte.

Ah mais attendez, avant de continuer on me souffle dans l'oreillette que nos confrères de Digital Foundry existaient déjà en 2011. Alors quoi de mieux pour se rafraichir la mémoire qui a bien trop souvent tendance à embellir la réalité graphique de l'époque, qu'un comparatif sur Xbox 360 et PS3. Attention les yeux, ça pique un peu.

En 2021, force est de constater que le moteur Frostbite de DICE a réussi à traverser le temps sans trop d'encombre grâce à l'optimisation (de l'époque) de la version PC d'une très grande qualité. Preuves à l'appui avec les vidéos ci-dessous que nous avons capturé avec une RTX 3090 en 4K Ultra 60fps, et jouable à 120fps sans problème.

Que ce soit la qualité des lumières, des effets environnementaux, des reflets, des animations ou des textures, il est surprenant de voir que seuls les visages des personnages ont pris un réel petit coup de vieux.

Sur ce, je vous laisse en compagnie des premières missions d'un jeu qui, comme vous allez le constater, ne fait pas ses dix années, mais alors... pas du tout.

Et si, pour fêter ses 10 ans, à défaut d'avoir un remake, on pourrait voir une version remasterisée de Battlefield 3 sur PS5 et Xbox Series X accompagner la sortie du prochain Battlefield ? Peut-être bien que oui, car commercialement, tous les éditeurs savent qu'il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la nostalgie, d'autant plus qu'un portage ne nécessitant quasiment aucun travail est une occasion bien trop belle pour être manquée.

Pour conclure, on vous donne rendez-vous ce mercredi 9 juin à 16h pour découvrir ensemble le premier trailer de Battlefield cru 2021 !