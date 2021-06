Battlefield 2021 sera dévoilé la semaine prochaine

Les rumeurs vont bon train depuis l'an dernier concernant le prochain épisode de la série FPS de DICE. Mais cette fois, parce qu'on sait qu'il est prévu pour cette année, il faut du concret, et vite. Alors préparez-vous.

Le prochain Battlefield sera révélé le mercredi 9 juin à 16h00. Celui que l'on appelle Battlefield 2021 ou Battlefield 6 devrait très vraisemblablement passer une tête par YouTube, si l'on en croit le tweet teaser qui a été balancé par Electronic Arts.

Aucune autre information n'est donnée que ce rendez-vous qui, nous en sommes sûrs, mobilisera les fans en masse.

On rappelle qu'Andrew Wilson avait qualifié cet épisode en préparation d'épique, et confirmé qu'il exploiterait convenablement les entrailles des PS5 et Xbox Series X - en plus des gros PC, cela va de soi. Il est l'épisode de la série ayant mobilisé le plus de développeurs. On apprenait en mars denier que Criterion avait dû lâcher le volant du prochain Need For Speed pour venir prêter main forte à DICE. Autant dire que c'est du sérieux.

Une foule de rumeurs

Jusqu'ici, des bruits de couloirs ont fait état d'un jeu qui s'inspirerait de Battlefield 3 et prévoirait des maps multijoueur sur lesquelles jusqu'à 128 compétiteurs pourraient se rencontrer. Un Battle Royale pourrait aussi y être adjoint, histoire de coller au succès de Call of Duty Warzone. Tout ça, peut-être en verrons-nous un bout le mercredi 9 juin.

Battlefield 2021 est prévu pour la fin d'année.