TEST de la MSI Clutch GM41 Lightweight : Quand confort rime avec légèreté

Aujourd'hui nous vous proposons sur Gameblog le test de la souris MSI Clutch GM41 Lightweigh en version sans-fil. En effet, le modèle existe aussi en filaire uniquement mais ce n'est pas cette version que nous avons reçu pour réaliser notre test.

Une fois la boite blanche ouverte, on y découvre notre souris qui repose dans sa mousse avec son socle de rechargement et son câble. Première impression une fois en dehors de son "écrin", un design très sobre qui ne vient pas vraiment rompre avec les précédents produits du constructeur. On reste sur des lignes très classiques, sans véritable prise de risque. Le tour de force réside ici dans son poids de 74 grammes tout en faisant l'impasse sur une carcasse ajourée comme c'est très souvent le cas sur les souris légères ces derniers temps. Forcément cette version est un poil plus lourde que la version filaire qui fait environ 10 grammes de moins. Ca reste l'une des souris sans fil les plus légères du marché, et rien que pour ça on ne peut que tirer notre chapeau.

Design symétrique... mais pour droitier

Chose étrange, le design est entièrement symétrique, permettant d'offrir une très jolie harmonie à l'ensemble mais pour autant celle-ci s'adresse uniquement aux droitiers. En effet, deux boutons sont au niveau du pouce sur la façade gauche. Forcément inaccessible pour un gaucher. Ce choix n'est sûrement pas un hasard et il est lié au fait de vouloir réduire au maximum le poids du périphérique. De manière générale, on sent que MSI a voulu faire au plus simple sans l'ajout de boutons superflues. La façade gauche et droite se dotent d'un grip pour permettre une meilleure préhension. Dans la main c'est un véritable plaisir d'utilisation et elle épouse parfaitement la main de l'utilisateur peu importe la taille de celle-ci. Contrairement à certains modèles vous pouvez donc en profiter même si vous avez de petites mains. Le palm grip et claw grip sont possibles pour ce modèle et seul le Finger Grip (le bout des doigts) risque d'être un poil plus complexe.

Entre confort et performances

Côté technique, la souris embarque le très bon PAW3370 qui n'a plus rien à prouver pouvant monter jusqu'à 20.000 DPI. Par rapport à la version filaire il y a donc un gap assez conséquent et il ne s'agit pas uniquement de la même souris mais sans fil. Capteur et DPI sont en effet différents. Sur le dessous de la souris, vous pouvez retrouver le bouton de réglage de la souris qui permet d'avoir accès à 5 choix à savoir 400, 800, 1 600, 3 200 et 6 400 DPI. Le tout est évidemment entièrement configurable via le logiciel MSI Dragon Center. Le capteur est très réactif et offre une excellente vitesse et surtout une très bonne sensibilité. Côté contacteurs il s'agit d'Omron, garanti pour 60 millions de clics chacun par MSI, de quoi voir venir. Idem ici avec une très bonne réaction de l'ensemble, on regrettera peut-être le côté un poil bruyant du bouton gauche/droite, rien de dramatique toutefois.

Le logiciel Dragon Center va vous permettre comme toujours de configurer au maximum votre périphérique. Si ce modèle précis n'abuse clairement pas du RGB, on retrouvera toutefois l'illumination du logo MSI sur la façade avant qui est entièrement programmable.

Enfin, la souris propose 80 heures d'autonomie, avec une recharge très rapide via son socle puisque MSI parle de gagner 9 heures de charge en 10 minutes soit environ 90 minutes pour une charge complète. La connectique 2.4 GHz permet de profiter d'un temps de réaction sans faille.

x x x x x EN RÉSUMÉ LA SANS-FIL LA PLUS LEGERE DU MARCHÉ ! La MSI Clutch GM41 Lightweight est une très bonne souris dans sa catégorie de produit et de prix (80 euros). Un bon périphérique qui ravira les amateurs de légèreté qui ne veulent pas, par choix esthétique ou autre, se rabattre sur une souris façon nid d'abeille avec son lot d'alvéoles pas forcément très agréable à regarder. Difficile de se tromper en faisant le choix de la GM41, sauf si vous êtes gaucher.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Très bon capteur

Bonne prise en main

Design sans chichi

Confortable sur le long terme Uniquement pour droitier malgré une bonne symétrie