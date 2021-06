F1 2021 : Premières images du prochain jeu de course de Codemasters

Si la saison de F1 bat déjà son plein, avec un autre Grand Prix, celui de Baku en Azerbaïdjan, dès ce week-end, nous n'avions pas encore vu d'images de la nouvelle mouture 2021 de F1 2021. C'est chose faite avec ces 4 premiers screens made in EA / Codemasters.

On savait déjà depuis belle lurette, que ce F1 2021 serait disponible sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 et Xbox One à partir du 16 juillet prochain, mais vilà que viennent d'arriver quelques images sur notre bande passante de luxe.

Et c'est bien évidemment Electronic Arts, qui a racheté Codemasters il y a peu, qui nous les envoie sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez sans doute également, cette nouvelle édition verra le retour de fonctionnalités appréciées et quelques nouveautés qui devraient satisfaire un large public - à commencer par un mode Histoire, Braking Point, et les circuits de Portimão, Imola, et Jeddah en Arabie Saoudite (qui arriveront en DLC). Of course, la nouvelle génération de consoles profitera de graphismes améliorés et de temps de chargement super réduits.

Pilotes de F1 modernes

On vous laisse donc avec ces quelques images (à voir dans notre galerie secrète), mettant en scène la Mercedes de Lewis Hamilton, puis des groupes de pilotes sans importance sur des circuits urbains ou pas.

F1 2021 arrivera donc le 16 juillet prochain, en plein milieu du championnat.