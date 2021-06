Bend Studios : Les développeurs de Days Gone sur une nouvelle licence

Ce mercredi 2 juin, Sony a livré davantage de détails sur les plans de PlayStation Studios pour l'avenir. Dans les 25 jeux en cours de développement, on sait qu'il y aura de la nouveauté en provenance des parents de Days Gone.

C'est une fois encore Hermen Hulst qui, dans sa séance de questions/réponses retranscrite sur le PlayStation Blog, a expliqué ce qui attendait Bend Studios pour le futur. Le directeur de PlayStation Studios a donné une idée de ce à quoi s'attendre.

Actuellement, Bend Studio travaille d'arrache-pied sur une nouvelle licence très prometteuse. L'équipe exploite les mécaniques de monde ouvert poussées qu'elle avait élaborées pour Days Gone. Je suis ravi pour Bend Studio.

Les développeurs à qui l'on doit Days Gone, parvenu sur PC il y a peu, a appuyé les déclarations du patron :

Nous sommes plus que reconnaissants de votre soutien à Days Gone et sommes sincèrement honorés de la passion partagée par notre communauté pour son univers et ses personnages. Votre enthousiasme nous motive à nous améliorer et créer des expériences mémorables.



De Syphon Filter à Resistance : Retribution, d'Uncharted : après Uncharted : Golden Abyss et Days Gone, nous sommes heureux de vous annoncer aujourd'hui que nous agrandissons notre portfolio avec une toute nouvelle propriété intellectuelle.



Nous espérons que vous embarquerez avec nous dans ce nouveau voyage et avons hâte de vous monter ce sur quoi nous avons travaillé.

Pour celles et ceux qui avaient encore l'espoir que Deacon St John et sa grosse moto avaient un espoir de revenir très prochainement, c'est cuit. Du moins pour le moment. Un article de Bloomberg avait révélé que Days Gone 2 avait été pitché à Sony et refusé, ce que d'anciens du studio de l'Oregon n'avaient pas nié.

Début mai, une offre d'emploi indiquait que le nouveau projet serait un projet AAA. Facile d'imaginer qu'il s'agira d'une exclusivité PS5. Reste à savoir quand elle sera montrée. Et si elle ne tardera pas trop par rapport aux attentes des joueurs déjà un peu irrités de ne voir le prochain God of War qu'en 2022.