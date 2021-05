Bend Studio : Les développeurs de Days Gone recrutent pour leur prochain AAA

Rarement aura-t-on eu autant l'occasion de parler de l'Oregon dans l'industrie du jeu vidéo : alors que les commentaires entourant le refus pur et simple de Sony concernant un hypothétique Days Gone 2 vont bon train, les petits gars de Bend Studio envisagent déjà l'avenir avec sérénité. Et un peu de bras supplémentaires.

À voir aussi : Days Gone : Le scénariste/réalisateur pointe les joueurs du doigt, une pétition en cours pour une suite

Ah, l'Oregon : ses parcs, ses forêts, et son climat océanique. Sans parler de la proximité avec la très ensoleillée Californie. Si aucun de ces critères n'est particulièrement mis en avant par Bend Studio, les créateurs de la série Syphon Filter et d'un unique épisode de Days Gone espèrent tout de même faire venir à eux les talents des États-Unis. Et peut-être, allez savoir, du monde entier.

Que reste-t-il de ces jours partis ?

La structure rattachée aux PlayStation Studios vient en effet de mettre en ligne une salve d'offres d'emploi, en vue du prochain AAA maison, qui devrait a minima concerner une certaine PS5. C'est ainsi qu'une vingtaine de postes sont désormais accessibles dans l'onglet "Recrutements" du site officiel de Bend Studio, qui brasse assez large :

Bend Studio is hiring! Take a look at our current open positions and join our team in creating the next AAA game.



Apply at https://t.co/mUwy2Vy1wp. pic.twitter.com/05P3TkEdSi - Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) May 5, 2021

Malheureusement pour les plus curieux d'entre vous, le détail des fiches de poste ne permet pas pour le moment de tirer des plans sur la comète, et il faudra donc se montrer patient pour découvrir sur quel titre oeuvrent les futurs directeur artistique, designers d'interface, animateur et autres programmeurs de tous poils.

La seule certitude, c'est que le AAA ne question se passera des services des réalisateurs historiques Jeff Ross et John Garvin, leurs départs respectifs ayant été annoncés en décembre dernier. Tout ce qu'il nous reste, c'est ce paysage de cartes postales que l'on retrouve dans chacune des annonces du studio :

Vivre à Bend, dans l'Oregon, c'est dire adieu aux embouteillages, au béton et à la pollution. Utilisez votre "Extra Life" pour dévaler les pentes du mont Bachelor, descendre la rivière Deschutes, faire de la randonnée dans la nature ou perfectionnez votre niveau de jeu.

Et le crunch dans tout ça ?