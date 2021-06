SEGA : Pas de Virtua Fighter 6 sans l'accueil favorable d'Ultimate Showdown ?

À ceux qui pensaient que la série Virtua Fighter avait finalement décidé de profiter d'une retraite bien méritée, SEGA vient d'adresser un démenti en bonne et due forme avec le savant lifting de Virtua Fighter 5. Faut-il pour autant espérer un nouvel épisode numéroté ? Rien n'est moins sûr, à en croire Maître SEGA.

Pour fêter la sortie de Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown partout dans le monde, le célèbre hebdomadaire Famitsu a pu s'entretenir avec le producteur Seiji Aoki sur l'actualité, mais aussi le futur de la première série de combat en trois dimensions.

Quinze ans après le lancement de la version vanilla, cette resucée next-gen exploite d'ailleurs sans vergogne la nostalgie des vieux combattants en proposant via un DLC tout ce qu'il y a de plus payant un mode rétro 100% polygoné, et pourtant, l'équipe tenait plus que tout à sortir une version arcade :

Depuis le début, j'ai toujours pensé que si un titre était né sur borne d'arcade, nous devions poursuivre cet effort avec ses différentes suites.

Tenir dans la Dural

Pour autant, la perspective de voir un jour débarquer Virtua Fighter 6 est tout sauf certaine, et selon le discours officiel, le retour du cinquième épisode aura valeur de test:

Rien n'a encore été décidé concernant Virtua Fighter 6, alors je ne peux pas me prononcer. Mais si l'on m'interroge sur mes envies, alors oui, j'aimerais pouvoir le faire. Ultimate Showdown nous permettra d'évaluer la demande potentielle.

Vous voici prévenu. En attendant de découvrir ce que l'avenir nous réserve, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown est déjà disponible en arcade et sur PS4, et sera offert aux abonnés PlayStation Plus pendant deux mois. Ne tardez pas.

[Source]