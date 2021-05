PlayStation Now : Un trio de Sonic et The Witcher 3 parmi les jeux ajoutés en juin 2021

Chaque début de mois, Sony enrichit son catalogue du PlayStation Now. Le service de jeux en streaming (et téléchargement) accessibles depuis votre PC, votre PlayStation 4 ou votre Playstation 5 accueille 7 titres supplémentaires, et ce ne sont pas eux qui feront baisser la température.

En ce mois de mai qui s'achève un peu mieux qu'il n'a commencé météorologiquement parlant, vous aviez pu vous accueillir Jump Force, Nioh et Streets of Rage 4 dans la ludothèque PlayStation Now.

En juin, Sony met les bouchées doubles et propose à partir de ce mardi sept titres nouveaux jouables sur PS5, PS4, et PC.

Les jeux du PS Now de juin 2021 :

Au cas où vous n'auriez pas compris, donc, le hérisson bleu de SEGA fête ses 30 ans cette année, et vous avez trois façons de vous en souvenir. La dernière aventure de Geral de Riv se présente en version complète aux côtés d'un jeu de cartes qui a fait ses preuves et de quoi réviser la mécanique avant le départ en vacances.

Rappelons que le PlayStation Now est accessible avec un abonnement mensuel de 9,99 euros, de 24,99 euros pour trois mois ou de 59,99€ pour une année.