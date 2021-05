Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown : Un mode rétro en DLC, et une version arcade au Japon

Malgré une annonce un rien prématurée, SEGA a profité de l'événement dédié à Virtua Fighter pour revenir plus en détails sur Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, et profité du statut de la série pour faire les poches des joueurs, 100 yens à la fois.

Nous vous parlions en début de semaine de la version next-gen de Virtua Fighter 5, revu et corrigé pour coller aux exigences de la scène eSport : le jeu co-développé par AM2 et le Ryo ga Gotoku Studio nous était alors annoncé exclusivement sur PlayStation 4, une affirmation qui ne tient plus que pour nous autres gaijins.

Un bon coup de low polish

SEGA a en effet profité du live que vous pouvez retrouver dans notre lecteur ci-dessus pour annoncer que le jeu sortira bel et bien dans les salles d'arcades japonaises dès le 2 juin, sous son blase local : Virtua Fighter x esports.

Le segment qui commence à 19:20 nous rappelle l'existence de tournois jouables jusqu'à 16 combattants, et d'un mode en ligne au sein duquel les spectateurs pourront encourager ou troller les participants avec des tampons visibles à l'écran. À l'instar de bien des titres (coucou Dead or Alive), les plus joniwanesques pugilistes pourront engloutir leurs économies dans une myriade de DLC cosmétiques, des lunettes aux ailes d'ange à la Angel (celle de Tekken 2, pas le nôtre, hein).

Mais la plus grosse surprise réside sans doute dans le skin old-school qui transforme les pugilistes liftés au Dragon Engine en personnages low-poly circa 1993, pour le plus grands bonheurs des vieux de la vieille. L'histoire ne dit pas encore quel sera le prix de ce luxe rétro, mais le brouillard devrait bientôt se dissiper, puisque Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown est attendu pour le 1er juin sur PS4 partout dans le monde, et le 2 juin en arcade au Japon uniquement.