TEST de la Nvidia GeForce RTX 3080 Ti : La puissance à l'état brut

Nous avons eu l'occasion d'avoir pendant une petite semaine une RTX 3080 Ti Founders Edition, de quoi lui faire passer toute une batterie de tests en jeu pour savoir ce qu'elle a véritablement dans le ventre. Une carte qui vient très clairement se hisser à la hauteur d'une RTX 3090 en termes de performances.

Comme toujours avec une édition Founders (entendez par là, Made in Nvidia et non un issu d'un constructeur partenaire) la carte graphique s'offre élégamment dans un bel écrin noir pour souligner son coté premium. Elle mérite bien ce qualificatif puisqu'avec la RTX 3090, ce sont les GPU les plus haut de gamme chez les verts.

Founders Edition : Un design classieux ?

Même si ce n'est clairement pas l'essentiel et le plus important quand on parle d'une carte, on notera toujours ce gros travail esthétique en termes de design. Une fois l'écrin ouvert on a vraiment l'impression d'avoir une pièce d'aérospatiale entre les mains. Matériaux nobles, lignes élégantes... Il s'agit d'une carte assez étroite, toute en longueur mesurant tout de même 285 mm x 112 mm x 40 mm.

Si vous êtes un fidèle des boitiers compacts, passez votre chemin ou alors prenez avec attention les mesures pour être certain que votre tour puisse accueillir cette "fusée". Comme pour ses soeurs RTX 3080 et RTX 3070, les ingénieurs de chez Nvidia ont fait le choix pour cette 3080 Ti FE d'un connecteur d'alimentation 12 broches.

Une nouvelle fois, un adapteur est également fourni. Notons au passage que les modèles customs sur les RTX 3080 et 3070 font généralement le choix d'une connectique plus traditionnelle de type 8+6. Sans trop prendre de risque on peut parier qu'il en sera de même pour ce modèle-ci. Au final ca ne change pas grand chose pour l'utilisateur si ce n'est l'ajout d'un adapteur compris avec le matériel.

Un bon système de refroidissement

Pour le reste de la connectique on y trouve trois DisplayPort 1.4a et un port HDMI 2.1. Si le design est très proche d'une RTX 3080, en termes de spécifications, elle est plus proche d'une RTX 3090. On se retrouve donc avec une carte un peu entre deux. Elle reprend intégralement le design d'une RTX 3080 et réutilise d'ailleurs un système de refroidissement identique. Pourtant elle a une consommation électrique de 350W (comme la RTX 3090) contre 320W pour la 3080. Pour autant, le refroidissement fait très bien son office et aucun souci de surchauffe n'est à déplorer.

Un ventilateur est placé sous la carte et pousse l'air sur une partie du radiateur avant de l'évacuer hors du boitier. Dans le même temps, un second ventilateur placé sur le dessus de la carte aspire l'air à travers le radiateur et l'évacue vers le haut. C'est un système de refroidissement propre aux cartes Founders qui a déjà démontré tout son intérêt. Au repos le ventilateur est à l'arrêt (impeccable pour les oreilles) et à plein régime on est sensiblement sur la même chose qu'une RTX 3080. Nous n'avons que très rarement dépassé les 75 degrés, même sur Cyberpunk 2077 tournant à plein régime.

Par contre, notre boitier est équipé d'un système de Watercooling et on vous conseille d'avoir un boitier suffisamment ventilé pour ne pas faire drastiquement monter la température à l'intérieur de celui-ci.

Une carte aussi performante pour le jeu qu'une RTX 3090

Qu'on soit bien clair, la RTX 3090 est une excellente carte pour le jeu mais c'est avant tout une carte pour les créatifs contrairement à ce modèle 3080 Ti qui s'adresse uniquement aux joueurs.

Pour le jeu en 4K la différence est très peu significative, de l'ordre de 3% maximum en faveur de la RTX 3090. Cette dernière reste toutefois supérieure grâce à sa plus grande quantité de mémoire (24) pour la 8K, là où la RTX 3080 Ti se montrera un peu plus limitée. L'ambition de Nvidia avec la RTX 3080 Ti est claire et nette : proposer aux joueurs la carte graphique ultime pour la 4K, entendez par là en 60 FPS minimum.

Avant d'entrer dans le vif du sujet et de nos nombreux tests sur différents jeux, voila la configuration du PC qui est utilisé :

Carte Mère : ASUS Z490-A Serie Prime

: ASUS Z490-A Serie Prime Processeur : INTEL Core I9 10900K

: INTEL Core I9 10900K RAM : CORSAIR Dominator Platinum RGB 32 Go DDR4

: CORSAIR Dominator Platinum RGB 32 Go DDR4 Stockage : CORSAIR SSD NVMe 2 960 Go

: CORSAIR SSD NVMe 2 960 Go Refroidissement : CORSAIR Hydro H100I Platinium

: CORSAIR Hydro H100I Platinium Alimentation : CORSAIR HX 850 Watts

: CORSAIR HX 850 Watts Boitier : CORSAIR 4000D Airflow

Voici les différents résultats que nous avons pu obtenir, le tout en définition 3840 x 2160 :

4K/Full Ultra/RTX On/DLSS : 61 FPS de moyenne contre 57 FPS avec une RTX 3080

: 61 FPS de moyenne contre 57 FPS avec une RTX 3080 1440p/Full Ultra/DLSS : 90 FPS de moyenne contre 83 avec une RTX 3080

4K/Full Ultra/RTX On/DLSS : 108 FPS de moyenne contre 95 FPS avec une RTX 3080

: 108 FPS de moyenne contre 95 FPS avec une RTX 3080 1440p/Full Ultra/RTX On/DLSS : 150 FPS de moyenne contre 140 FPS avec une RTX 3080

4K/Full Ultra : 65 FPS de moyenne contre 58 FPS avec une RTX 3080

: 65 FPS de moyenne contre 58 FPS avec une RTX 3080 1440P/Full Ultra : 93 FPS de moyenne contre 86 FPS avec une RTX 3080

4K/Ultra : 55 FPS de moyenne contre 50 avec une RTX 3080

Metro Exodus

4K/Ultra/RTX On/DLSS : 70 FPS de moyenne contre 61 avec une RTX 3080

: 70 FPS de moyenne contre 61 avec une RTX 3080 1440p/Full Ultra/RTX On/DLSS : 100 FPS de moyenne contre 88 avec une RTX 3080

Comme indiqué par Nvidia, cette carte performe particulièrement bien en 4K, et se rapproche en tout point d'une RTX 3090 tout en surpassant la RTX 3080. Sur 3DMark TimeSpy elle obtient 8680 points soit quasiment 600 points de plus que la RTX 3080.

On est clairement sur du très haut de gamme avec forcément le prix qui va avec à savoir 1199 euros chez nous, ce qui reste toutefois dans la norme de ce type de modèle Ti. À titre d'exemple, la RTX 2080 Ti était affichée à 1259 euros lors de son lancement. On pourrait croire que les pénuries puissent faire monter les prix, mais ce n'est pas le cas ici.

x x x x x EN RÉSUMÉ LA CARTE IDEALE POUR LA 4K/60FPS (ET PLUS) ! Ce modèle Founders Edition GeForce RTX 3080 Ti est la carte ultime pour profiter de la définition 3840 x 2160 sans faire de concessions. C'est bien simple vous pouvez tout faire tourner dans les meilleures conditions sans perdre de temps dans les options. De même, et malgré son système de refroidissement qui est directement hérité de la RTX 3080, elle se paye le luxe de ne pas trop chauffer et de ne pas être trop bruyante même sur des gros jeux gourmands comme Flight Simulator.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : De très bonnes performances en 4K

Une carte qui peut même toucher du doigt la 8K

Températures jamais dans l'excès

Ventilateurs silencieux, à l'arrêt au repos

Excellent design et finitions Le prix toujours un peu élevé

Nécessite un boitier très bien ventilé