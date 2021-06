Tales of Arise dévoile ses attaques et ses fonctionnalités PS5 et Xbox Series X

Si bien des mystères planent encore autour du prochain Tales of, repoussé à la fin de l'été, l'approche d'un certain salon plus si californien donne l'occasion à Bandai Namco de préparer le terrain, et de détailler les fonctionnalités next-gen de son prochain J-RPG.

Ceux qui suivent la série depuis plus de vingt ans connaissent déjà bien le principe des Artes, les attaques spéciales et souvent classieuses de la série. L'éditeur Bandai Namco a choisit de lever le voile sur celles d'Alphen, Shionne, Rinwell et Law, les quatre protagonistes déjà annoncés au fil des mois, non sans relancer de deux, et introduire Zephyr, le petit nouveau que l'on imagine être un garçon dans le vent.

Moi, lolito

Disponible dans notre galerie d'images, le colosse à la barbe savamment taillée occupera le rôle de support et privilégiera les attaques de zones dévastatrices, son but étant d'anéantir l'armée de Calaglia aux côtés d'Alphen et Shionne.

Mais surtout, Bandai Namco aura profité de l'occasion pour détailler les suppléments techniques qui accompagneront les version PS5 et Xbox Series annoncées au mois d'avril, histoire d'appâter le chaland.

Sur PlayStation 5 : Des temps de chargement réduits, le choix entre un mode Performance à 60 fps et un mode Graphismes en 4K, des retours haptiques grâce à la DualSense et le support du mode Aide propre à la console

Sur Xbox Series : Des temps de chargement réduits, le choix entre un mode Performance à 60 fps et un mode Graphismes en 4K

Espérons que l'E3 serve de prétexte parfaitement calibré pour enfin approcher Tales of Arise, attendu le 10 septembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.