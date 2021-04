Tales of Arise débarque aussi sur PS5 et Xbox Series X|S, avec une date de sortie estivale

Depuis l'annonce de son report à 2021, Tales of Arise, qui a pour mission de fêter le quart de siècle d'une série désormais bien installé dans le paysage touffu du J-RPG, promettait monts et merveilles pour ce printemps. Symbole du renouveau, et de promesses tenues, le prochain jeu de Bandai Namco prend enfin acte, et s'apprête aussi à partir à l'assaut de la nouvelle génération de consoles.

Après plusieurs hésitations, c'est désormais officiel : Tales of Arise sortira le 10 septembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One, mais aussi (ô surprise) sur PS5 et Xbox Series. En faisant preuve d'un peu de patience, tous les rôlistes pourront donc profiter de ce nouvel épisode, qui dévoile à travers une bande-annonce inédite ses nouveautés.

Rage Against the System

Si cette nouvelle apparition permet de retrouver le duo de protagonistes déjà présenté, elle permet également de cerner plus précisément leurs motivations, alors que les habitants de la planètes Dhana subissent depuis trois siècles un esclavage en règle, qui conduit immanquablement à un soulèvement. Si nous connaissons déjà le visage d'Alphen, nous découvrons aujourd'hui quelques compagnons d'infortune, qui le suivront dans sa quête de liberté, avant que Shionne ne vienne complexifier l'équation.

À la mano militari

L'éditeur insiste aujourd'hui sur le style graphique de cet épisode Arise, qualifié dans le jargon cher aux communicants de "nuancier atmosphérique", une patte qui renforce l'impression de "fait main" tout en conservant le style très japonais de la série. Le producteur Yosuke Tomizawa, passé par God Eater, ne tarit pas d'éloges à son sujet :

Nous voulons que Tales of Arise représente une nouvelle étape importante pour la licence. Le jeu opte pour une nouvelle direction artistique, en tirant le meilleur parti de l'Unreal Engine et de notre nouvel "Atmospheric Shader", pour rehausser la qualité graphique et donner aux joueurs l'impression d'être dans un véritable tableau. Avec une histoire plus mature qui aborde des thèmes plus fondamentaux que les jeux précédents, nous espérons que les joueurs seront entièrement immergés dans le voyage d'Alphen et Shionne.

Il faut reconnaître que la dimension révolutionnaire et vraisemblablement émancipatrice précisée dans cette nouvelle bande-annonce tranche avec la relative légèreté qui caractérisait certains opus d'une saga entamée en 1995.

Le rendez-vous étant désormais pris, Bandai Namco se n'est pas fait prier pour dévoiler éditions collectors et autres bonus propre à la version Deluxe :

Pack d'items Premium , avec un supplément d'or, des ingrédients et des boosts pour votre équipe

, avec un supplément d'or, des ingrédients et des boosts pour votre équipe Pack de costumes Premium , avec 8 tenues et 6 accessoires

, avec 8 tenues et 6 accessoires Pack de voyage Premium, proposant de meilleures capacités de cuisine et de crafting, ainsi que des réductions dans les différents magasins

Il faudra donc attendre la fin de l'été pour laisser les esprits s'échauffer et mener la révolution : Tales of Arise est officiellement attendu pour le 10 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Aux armes !