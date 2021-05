Bloodstained Ritual of the Night : L'héritier de Castlevania aura une suite

Parfois, des documents internes a priori anodins se chargent des annonces. Parfois, cela concerne Uncharted 4 sur PC. Parfois, ça touche une suite dont le développeur ni l'éditeur n'avaient encore parlé.

Bloodstained : Ritual of the Night aura une suite et celle-ci est en développement. Ne cherchez pas le communiqué, le tweet, le post Facebook ou le livestream caché : alors que Ghostrunner 2 a fait les choses dans les règles, c'est par un document de Digital Bros., maison-mère de 505 Games présentant ses derniers résultats financiers, que l'on a découvert la chose. Cela par une mention "deuxième version en développement".

À quand l'annonce ?

Comme le révèle la page qui lui est consacrée (voir l'image dans notre galerie ci-dessous), le dernier jeu supervisé par Koji "IGA" Igarashi, ex-Monsieur Castlevania parti des chez Konami en 2014 s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires et a réalisé un chiffre d'affaires de 30,2 million d'euros. Paru en 2019, soit 4 ans après une campagne Kickstarter riche de plus de 5 millions de dollars, ce Symphony of the Night-like très agréable (en oubliant les débuts sur Switch) marque donc bien le début d'une série.

Mais à quand les présentations en bonne et due forme ? Les jeunes gens de Artplay attendent-ils qu'une nouvelle Switch fasse son entrée médiatique pour en parler ? Y'aura-t-il d'autres versions rétro ? Et puis, ça me fait penser : qu'est-ce qu'un homme ?