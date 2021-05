Uncharted 4 sur PC ? PlayStation l'évoque clairement

Le besoin de PlayStation d'étendre son emprise sur d'autres supports que les siens est perceptible depuis un moment. Une autre des séries iconiques du groupe devrait faire le voyage sur PC prochainement.

À voir aussi : Horizon Forbidden West : Du gameplay PS5 dans un State of Play ce soir à 23h00

Uncharted 4 : A Thief's End devrait lui aussi faire partie des jeux PlayStation Studios prévus sur PC, selon un document adressé aux investisseurs de Sony et rendu public. La page 26 (voir dans notre galerie d'images ci-dessous), dédiée aux nouveaux facteurs de croissance avec les PlayStation Studios, fait état de davantage de très bons score de Horizon Zero Dawn sur PC, avec un retour sur investissement de plus de 250%, d'une audience élargie, et d'autres territoires touchés... Et du fait que le jeu de Naughty Dog sorti il y a 5 ans est lui aussi prévu sur ordinateur personnel.

La suite logique

Aucune annonce publique mais il y a fort à parier que l'on devrait en entendre parler rapidement. En février dernier, Jim Ryan, patron de la division jeu vidéo de l'entreprise japonaise, avait laissé entendre que le portage de Days Gone sur PC ne serait que le premier d'une "liste" de jeux PlayStation Studios. Bon, techniquement, comme il est arrivé après Horizon Zero Dawn... Mais bref, il semblait déjà évident avec les rumeurs insistantes concernant God of War ou The Last of Us, que le train était sur les rails.

Ajoutons à cela que, depuis la mi-mai, la page Steam PlayStation Studios s'est mise à gigoter. Si elle ne répertorie que six jeux à l'achat, elle en prévoit plus d'une quarantaine dans son onglet "À propos". De quoi se dire que les choses sérieuses vont commencer.

De la à penser que le prochain State of Play, dédié à Horizon Forbidden West pourrait aborder la question...

[Via]