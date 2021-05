La Switch Pro bientôt annoncée pour une sortie à l'automne selon Bloomberg

La rumeur la plus en vue des Internets modernes continue une fois encore de s'inviter au menu de l'actualité. Malgré le déni permanent de Nintendo, le journal Bloomberg estime qu'une "mise à jour hardware de la Switch" serait sur le point d'être annoncée. Tout à fait.

Alors que la "nouvelle" console transportable était directement évoquée lors d'une récente conférence téléphonique par Steven V. Abramson, le PDG du fabricant d'OLED Universal Display Corporation, Bloomberg affirme aujourd'hui tout de go que la console devrait commencer à être fabriquée dès le mois de juillet, et sortirait quelque part entre les mois de septembre et d'octobre prochains.

Les sources anonymes des journalistes Takashi Mochizuki et Debby Wu affirment que celle qui n'est à aucun moment désignée sous le nom de Switch Pro serait annoncée en amont de l'E3 afin de laisser les développeurs présenter leurs jeux pensés pour le support. Seuls quelques happy few travaillant à Kyoto seraient au fait du nom définitif de la machine.

Le plus étonnant dans l'histoire, c'est que Nintendo envisagerait de décupler la production d'ici à la fin de l'année 2021, alors même qu'une pénurie de semi-conducteurs affecte toujours le petit monde de la high tech. Le mois dernier, le constructeur japonais admettait pourtant ne pas être en mesure de répondre correctement à une forte demande.

Cette nouvelle Switch potentiellement équipée d'un écran OLED de sept pouces et d'un affichage 4K en mode docké devrait selon les sources et estimations de Bloomberg coûter plus cher que le modèle original à sa sortie, soit 299 eurodollars.

L'imminence de l'E3 100% en ligne devrait bientôt permettre de clarifier tous ces bruits de couloirs et autres spéculations, auxquelles Nintendo n'a évidemment pas souhaité réagir. Décidément, quel suspens.