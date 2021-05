Sonic 2022 : Le titre en fuite ? Un indice (texan) chez vous

Malgré de nombreuses promesses et une poignée d'espoirs nourris, SEGA n'a pas daigné dévoiler plus qu'un simple teaser pour le prochain épisode canonique des aventures de Sonic. Pourtant, un éventuel titre découvert par de bien curieux internautes permet d'entrevoir un indice de taille.

Faute d'avoir pu décoder la curieuse forme que dessine notre hérisson en filant plus vite que l'éclair à travers la forêt, des dataminers se sont penchés sur le teaser dévoilé hier à l'occasion du premier Sonic Central organisé par l'ex-constructeur, et identifié un potentiel titre :

Leaked 4K version of the new Sonic game teaser contains some interesting stuff pic.twitter.com/NWUkF7CbvZ - PTKickass (@PTKickass) May 27, 2021

Différents fichiers portent ainsi le nom de Sonic Rangers, un blase qui pourrait tout avoir du nom de code, mais qui apparaît tout de même à de très nombreuses reprises :

There's 260 filenames in the teaser file, amazing... pic.twitter.com/NE4iRy3H2g - PTKickass (@PTKickass) May 27, 2021

The eyes of a Ranger are upon you

Difficile à ce stade de tirer des plans sur la comète, toujours est-il que ce nom de code nous amène à imaginer deux hypothèses : le hérisson pourrait occuper cette fonction au sein d'un parc naturel, ou chausser lesdites rangers, d'où le zoom sur les pattes qui occupe à lui seul une bonne partie du teaser.

Un joueur anonyme aurait prétendument annoncé le nom du jeu en janvier dernier, mais la capture d'écran ne permet pas de retrouver le post original, et nous laisserons donc pour le moment de côté les affirmations de monde ouvert, d'arbre de compétence et autres impressions quant à la qualité du jeu, non sans vous inviter à nous faire part de vos théories les plus folles dans les commentaires ci-dessous.

En attendant de découvrir le pot-aux-roses, la seule certitude, c'est que le prochain jeu de la Sonic Team est attendu sur PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et Xbox Series.