Epic Games Store : Le jeu gratuit du jour est parmi nous

Comme chaque jeudi durant 4 semaines, la plateforme Epic Games Store nous offrira gratuitement un jeu de qualité internationale. Cette semaine, sonnez violons et jouez trompettes (ou l'inverse), puisque nous avons un gagnant parmi nous. Oh wait...

À voir aussi : State of Play : Horizon Forbidden West dévoile du gameplay PS5 (REPLAY)

Sans faire durer plus avant le suspense mental auquel vous êtes soumis depuis que vous avez commencé à lire le début de cette news, sachez que le jeu gratuit en question n'est autre que le jeu-phénomène de l'année, à savoir Among Us.

Pour celles et ceux qui hésiteraient encore (oui, même pour un jeu gratos), voici ce qui vous attend ici-bas (ou haut plutôt) :

Jouez avec 4-10 joueurs en ligne ou via Wi-Fi local et préparez votre vaisseau au décollage, mais ouvrez l'oeil (et le bon) car au moins un de vos coéquipiers est en fait un imposteur farouchement déterminé à vous mettre des bâtons dans les roues et à massacrer tout le monde !

Le pitch des filous

Coéquipier : accomplissez vos tâches dans le vaisseau pour remporter la victoire, mais gare aux imposteurs ! Signalez les cadavres et votez pour expulser les imposteurs lors de réunions d'urgence. Choisissez judicieusement !

Imposteur : semez le chaos, faufilez-vous ni vu ni connu et faites porter le chapeau à votre voisin ! L'objectif est de tuer chaque coéquipier. Éveillez le maître du sabotage qui sommeille en vous. Personnalisation : ajoutez des imposteurs et des tâches, réduisez la visibilité, choisissez votre couleur préférée ainsi que le skin et le couvre-chef qui vous mettent du baume au coeur.

Multiplateforme : jouez avec vos amis, qu'ils jouent sur PC, Android ou iOS !