Borderlands 3 : Pitchford affirme que 2K a demandé la suppression du cross-play sur PlayStation

Depuis maintenant quelques cycles terrestres, le cross-play permet de rapprocher communautés et publics, histoire de régler directement ses comptes sur le champ de bataille. Mais il suffit parfois d'une simple déclaration pour réactiver la machine à troll. Aujourd'hui, c'est le PDG du studio Gearbox qui relance de deux.

À voir aussi : Les chiffres de ventes mis à jour pour GTA V, Red Dead Rédemption 2, Borderlands 3...

Pour rappel, le dernier épisode de ce feuilleton à la diffusion erratique nous avait permis de découvrir les dessous des négociations effectuées en Sony et Epic afin d'ouvrir un certain Fortnite au jeu en cross-play sur PlayStation 4, qui mentionnaient directement des royalties à verser au constructeur pour compenser d'éventuelles pertes financières.

Aujourd'hui, voilà que Randy Pitchford jette un pavé dans la mare avant de partir en courant :

Good news or bad news first? Good News: An update for Borderlands 3 has been prepared for release that includes full crossplay support across all platforms. Bad News: For certification, we have been required by the publisher to remove crossplay support for PlayStation consoles.